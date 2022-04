Polícia equatoriana encontrou 2,4 toneladas de cocaína em um contêiner de banana com destino à Bélgica

A polícia equatoriana apreendeu 2,4 toneladas de cocaína que estavam escondidas em um contêiner de bananas processadas que seriam enviadas para a Bélgica, informou o Ministério do Interior. O alcalóide seria avaliado em $5 milhões localmente e $92 milhões no exterior, de acordo com fontes policiais.

Durante os procedimentos de controle, o pessoal antidrogas separou a carga para inspeção e, quando examinados com a ajuda de um cão treinado, encontraram 31 sacos rotulados com o emblema de um bicho de pelúcia escondidos em sacos plásticos. Nesses pacotes, foram guardados 2.461 pacotes de cocaína. A instituição informou em sua conta no Twitter que seu cachorro Iro farejou o carregamento que permitiu a apreensão das 2,4 toneladas de cocaína, no último domingo.

A descoberta ocorreu durante a inspeção de um carregamento de bananas processadas que estava sendo preparado para exportação de um porto em Guayaquil, sudoeste de Quito, com acesso ao Oceano Pacífico. Uma pessoa foi presa após a operação. Ele é o representante legal de uma empresa de fabricação de chifle (uma fritura feita com bananas e servida como guarnição ou como lanche no Equador). Os pacotes de cocaína estavam escondidos nos sacos de chifle. A empresa chifles está domiciliada em Guayaquil.

O medicamento foi embalado em 2.461 embalagens, escondidas em caixas de bananas, que é um dos produtos agrícolas de exportação mais importantes do Equador. Um total de 24 milhões de doses foram impedidas de chegar aos seus destinos nos mercados internacionais após o desembarque em Antuérpia, na Bélgica, de acordo com a Polícia Nacional do Equador.

Até agora, em 2022, 34 toneladas de alcalóides foram apreendidas, enquanto no mesmo período de 2021 foram sequestradas 18 toneladas, o que representa quase a metade. Só pelo mar, 25 toneladas foram apreendidas, o dobro das 12 registradas na mesma época do ano passado.

A Polícia Nacional também descobriu um depósito para o armazenamento de drogas na área de Santa Martha 1, ao sul de Guayaquil. Foram encontrados 150 pacotes de cocaína, além de um drone, duas armas, três inibidores de sinal, munição, revólveres e balanças. Um cidadão equatoriano foi preso.

O Equador está localizado geograficamente entre a Colômbia e o Perú. Hoje, no entanto, a produção na Colômbia e no Perú é residual na região, de acordo com o Consórcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC). A produção no México e na Guatemala aumentou nos últimos anos e lidera os números regionais.

O Equador enfrenta o tráfico massivo de drogas e a violência relacionada às drogas. O país fechou no ano passado com um número de mortos de 14 por 100.000 habitantes, o que é quase o dobro em relação a 2020.

