Passeios, festivais e exposições: algumas escapadas na Europa

Um passeio nos telhados de Roterdã A metrópole portuária holandesa de Roterdã pode ser explorada de uma nova perspectiva. O Posto de Turismo Holandês informou que, de 26 de maio a 24 de junho, você poderá caminhar sobre os telhados da cidade. Através de pontes, o “Rotterdam Rooftop Walk” ligará os telhados e terraços dos edifícios na rua principal do centro da cidade, Coolsingel. O escritório informou que os adultos pagam “uma pequena quantia”, enquanto as crianças podem escalar os telhados gratuitamente. Festival Wallenstein na Francônia A partir do final de junho, a era da Guerra dos Trinta Anos pode ser revivida na cidade de Altdorf, no sul da Alemanha. Durante o Festival Wallenstein, a cidade velha de Altdorf será transformada em um campo de guerra do século XVII com centenas de protagonistas vestidos como servos, malabaristas ou camponeses. De 25 de junho a 24 de julho, serão apresentadas peças ao ar livre nos fins de semana que giram em torno da vida de Wallenstein (1583-1634), o comandante-chefe dos exércitos do Sacro Imperador Romano durante a Guerra dos Trinta Anos. O festival (www.wallensteinfestspiele.de) é realizado a cada três anos. O preço do ingresso começa em 12 euros (13 dólares). Caminhada pelo arquipélago de Gotemburgo Uma nova trilha de caminhada agora permite que você explore partes do arquipélago de Gotemburgo, na Suécia. O arquipélago tem 27 quilômetros de extensão e passa pelas ilhas de Hälsö, Öckerö, Fotö e Hönö, que são conectadas por pontes. De acordo com o portal “Visit Sweden”, a nova trilha será concluída nas próximas semanas e a abertura oficial está marcada para 14 de maio. Nesse dia, o “10 Island Trailrun” também será realizado. As inscrições para participar da corrida são feitas online. Hönö pode ser alcançada a partir de Gotemburgo de ônibus e uma curta viagem de balsa. O arquipélago é um grupo de ilhas suecas que ficam no Mar do Norte, em frente à região de Gotemburgo. Mais balsas para Sylt A rota entre List, na ilha alemã de Sylt, e a ilha dinamarquesa de Romo adicionou novas conexões de balsa. A companhia de navegação FRS Syltfähre estendeu seus horários para o início da temporada e está novamente operando com duas balsas, partindo a cada hora de ambos os portos de manhã à noite. Além de carros, as balsas também podem transportar caravanas. A ilha de Sylt está conectada ao continente dinamarquês por uma estrada de cerca de dez quilômetros de extensão que pode ser usada gratuitamente. Lutero e o poder das palavras no castelo de Wartburg A tradução do Novo Testamento para o alemão em apenas onze semanas, entre 1521 e 1522, é uma das grandes conquistas de Martinho Lutero. A exposição “Lutero traduz. Sobre o poder das palavras” no Castelo de Wartburg, na cidade de Eisenach, é dedicado a este evento histórico. A exposição especial (www.wartburg.de/de/sonderausstellung), que pode ser visitada entre 4 de maio e 6 de novembro, traça paralelos com o presente, por exemplo, com a questão do poder das palavras no século XVI e o poder que eles detêm nos dias atuais. dpa