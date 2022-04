Os EUA e seus aliados querem aumentar a pressão econômica sobre a Rússia

FOTO DE ARCHIVO: Gente pasando por delante de la sede del Banco Central en Moscú, Rusia, 11 de febrero de 2019. REUTERS/Maxim Shemetov

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, que representa os Estados Unidos nesta semana na Reunião de Ministros das Finanças do G20, vai boicotar algumas das reuniões se a Rússia participar delas, informou nesta segunda-feira um alto funcionário de sua pasta.

Yellen planeja participar, no entanto, da reunião inaugural do G20, dedicada à economia global.

A reunião reunirá virtualmente, na quarta-feira, os ministros das Finanças e os banqueiros centrais desses países, dos quais a Rússia faz parte.

Os Estados Unidos não querem que a presença de autoridades russas no G20 impeça o trabalho do grupo, disse o responsável, que ressaltou que esta reunião não pode ser uma reunião como outras para a Rússia.

O ministro das Finanças russo participará virtualmente de algumas sessões, acrescentou.

Vários países do G7 podem deixar a reunião do G20 quando a Rússia falar, informou o Ministério da Economia na sexta-feira. França.

Além disso, os Estados Unidos e seus aliados “continuarão seus esforços” para aumentar a pressão econômica sobre a Rússia, alertou o Departamento do Tesouro dos EUA em comunicado. Um funcionário do ministério disse que eles terão como alvo aqueles que tentarem fugir das sanções contra Moscou.

Foto de archivo de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen Mar 11, 2022. Jason Connolly/Pool via REUTERS/ REUTERS

O secretário do Tesouro dos EUA se reunirá com o primeiro-ministro ucraniano Denys Shmyhal, mas nenhuma data foi anunciada.

Janet Yellen também dará uma conferência de imprensa na quinta-feira às 11:00 (15:00 GMT).

O secretário do Tesouro “reforçará o compromisso da América com o multilateralismo e promoverá as prioridades políticas dos EUA para uma recuperação econômica inclusiva”, disse o Tesouro em seu comunicado.

Os principais tópicos de Washington também incluem a tributação digital global, a luta contra o aquecimento global e “a crescente crise global de segurança alimentar resultante da guerra brutal e ilegal da Rússia contra a Ucrânia”.

O G20 Finance será realizado na quarta-feira, dentro da semana das reuniões de primavera do FMI e do Banco Mundial, para as quais pequenas delegações de países devem ser realizadas em Washington, enquanto as conferências de imprensa serão apenas virtuais.

A conferência de imprensa do G20 acontecerá na quarta-feira às 15h30 (19h30 GMT).

Os países ocidentais querem excluir a Rússia do G20. Mas a Indonésia, que preside o grupo este ano, quer permanecer “imparcial”.

O G20 é composto pelos Estados Unidos, União Europeia, China, Reino Unido, França, Itália, Rússia, Japão, Coreia do Sul, Alemanha, Canadá, Brasil, México, Argentina, Índia, Austrália, Arábia Saudita, Indonésia, África do Sul e Turquia.

(Com informações da AFP)

