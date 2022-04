Os EUA criticaram o regime chinês por não condenar a invasão “brutal” da Rússia à Ucrânia

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin shakes hands with Chinese President Xi Jinping during their meeting on the sidelines of a BRICS summit, in Brasilia, Brazil, November 13, 2019. Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY/File Photo

Os Estados Unidos criticaram segunda-feira que o regime chinês ainda não condenou a invasão “brutal” da Ucrânia pela Rússia, e questionou que algumas altas acusações chinesas repetem “a propaganda que emana do Kremlin”.

Isto foi afirmado em uma conferência de imprensa do porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, falando sobre a posição de Pequim, um aliado de Moscou.

“Não só não vimos a China condenar, como todos os países deveriam, a brutalidade que as forças russas estão usando na Ucrânia contra o povo ucraniano”, disse Price.

“Na verdade”, disse ele, “ouvimos alguns altos funcionários na China papagaiarem algumas das propagandas mais perigosas que emanaram do Kremlin”.

Os Estados Unidos alertaram repetidamente a China sobre as consequências de sua oferta de apoio militar ou econômico à Rússia e instaram o gigante asiático a desempenhar um papel mais ativo na contenção da invasão militar russa de dois meses da Ucrânia.

O porta-voz dos EUA sublinhou que “é um momento” em que “todo país responsável” tem a “obrigação de deixar claro onde se posiciona em questões onde as nuances não se encaixam”, como “o massacre de civis e os abusos gratuitos dos direitos humanos” por parte das forças russas na Ucrânia.

Ned Price, portavoz del Departamento de Estado norteamericano (Andrew Harnik/REUTERS) REUTERS

Na semana passada, o presidente dos EUA, Joe Biden, informou seu homólogo ucraniano Volodymir Zelensky que enviaria um pacote adicional de assistência militar de US$ 800 milhões, com armas mais letais, para lidar com a Rússia em a nova fase da invasão mais focada no Donbass no leste da Ucrânia.

Por seu lado, na quarta-feira passada os Estados Unidos alertaram que não ficarão “indiferentes” aos países que minam as sanções econômicas impostas à Rússia por sua invasão da Ucrânia e consideram um erro que haja quem queira se livrar da situação. De acordo com a secretária do Tesouro, Janet Yellen, o regime chinês há muito se gaba de respeitar os princípios “sacrossantos” de soberania e integridade territorial, mas com sua complacência com a Rússia corre o risco de a comunidade internacional não mais respeitar seus apelos a esses princípios no futuro.

“Quaisquer que sejam as estratégias e objetivos geopolíticos da China, não vemos qualquer possível interpretação benigna da invasão russa ou suas consequências para a ordem internacional”, disse.

De acordo com os últimos dados compilados pela ONU, 2.072 civis já foram confirmados mortos na guerra na Ucrânia, dos quais 169 eram crianças; enquanto mais de 4,2 milhões de pessoas escaparam para buscar refúgio nos países vizinhos.

Semanas atrás, o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, pediu ao seu homólogo chinês, Wang Yi, que o país asiático desempenhe um importante papel na consecução de um cessar-fogo com a Rússia e afirmou que a Ucrânia espera alcançar a paz e se tornar “a porta de entrada para a Europa”.

Un grupo de personas pasa por delante de un edificio residencial destruido por las tropas rusas en la ciudad portuaria de Mariupol (REUTERS/Alexander Ermochenko) REUTERS

O diálogo entre os dois ocorreu apenas três dias depois de a China e a União Europeia (UE) terem realizado uma cimeira telemática em que Bruxelas pediu a Pequim que abandonasse a sua “equidistância” à guerra na Ucrânia e usasse a sua influência sobre a Rússia para deter a agressão. “Tudo o que a China quer é paz na Ucrânia”, assegurou Kuleba ao chefe da diplomacia do gigante asiático, segundo a agência oficial de notícias Xinhua.

Desde o início do conflito, a China manteve uma posição ambígua na qual apelou ao respeito pela integridade territorial de todos os países e na qual evitou usar a palavra “invasão” para se referir à ofensiva russa, ao mesmo tempo que reitera sua oposição às sanções contra Moscou.

De acordo com a Xinhua, o ministro das Relações Exteriores ucraniano informou Wang da situação, disse que seu país quer manter a comunicação com a China e espera que ele continue a desempenhar um papel importante na obtenção de um cessar-fogo.

A China é “um grande país que desempenha um papel fundamental e ativo na salvaguarda da paz”, disse Kuleba, que também agradeceu a ajuda humanitária enviada por Pequim e insistiu que Kiev quer encontrar uma solução duradoura através do diálogo com a Rússia e “está pronta para se tornar a porta de entrada para a Europa”.

(Com informações da EFE)

