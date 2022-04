Miguel Herrera elogiou o plantel do Tigres:” O maior que já tive que dirigir”

Nicolás López (d) y el entrenador Miguel Herrera de Tigres celebran un gol ante Juárez, hoy, durante un partido correspondiente a la jornada 17 del Torneo Apertura 2021 disputado en el Estadio Universitario, en Monterrey (México). EFE/Miguel Sierra

Três dias antes do final da rodada regular da Liga MX Clausura 2022, a equipe do Tigres garantiu a liderança na classificação geral e se aproximaria da qualificação automática para a liga do campeonato. O trabalho de Miguel Herrera na direção técnica do clube foi o esperado e, antes disso, Piojo Herrera reconheceu toda a equipe.

Em conferência de imprensa, Herrera garantiu que o Tigres se tornou o clube dos seus sonhos e elogiou a qualidade do plantel que possui atualmente, pois garantiu que é “o maior” que já conseguiu ao longo de sua carreira como treinador de futebol.

Ele explicou que desde o início de sua carreira como treinador ele procurou ser o timoneiro de grandes clubes e com sua chegada ao time de Nuevo León ele estaria cumprindo esse objetivo, então ele compartilhou o orgulho gerado pelo que ele alcançou até agora com os regiomontans, como ele detalhou:

(Foto: EFE/Miguel Sierra) EFE

“Para sonhar com um plantel tão vasto, isso quer dizer que eu teria que liderar as maiores equipes. Eu tive que liderar as equipes mais importantes, América, Monterrey, hoje Tigres; Estou muito orgulhoso de estar aqui com uma equipe muito grande, a maior equipe que eu tive que liderar sem dúvida”.

Por outro lado, Herrera recapitulou os objetivos que estabeleceu para si mesmo antes de se tornar um renomado treinador mexicano porque em seus primeiros dias ele perseguiu o objetivo de fazer com que o clube que ele alcançasse o atendesse com suas indicações e que eles se refletissem na área de jogo.

“Quando comecei como treinador, sonhei com a equipe me ouvindo e capturando o que eu faço na quadra. Eu queria ver uma equipe que fizesse tudo o que eu queria ver em uma quadra na parte ofensiva, na ponta defensiva, nos percursos, no jogo de bola, no set ball, todas as coisas que você tem na cabeça e tentar capturá-las dia a dia com trabalho semanal”, disse.





*Informações em desenvolvimento