Forças de autodefesa gaitanistas anunciam plano de armas em Barrancabermeja

Bogotá, marzo 18 de 2015.- Con un fuerte rechazo, el Centro Democrático en Norte de Santander, lamentó el atentado contra el candidato al Concejo de Cúcuta, por esa colectividad, Diego Villamizar Salinas, registrado el 11 de marzo a las 10:00 de la noche. (Colprensa)

Em 18 de abril, o líder social Óscar Sampayo denunciou em sua conta no Twitter uma nova ameaça dos paramilitares contra vários cidadãos de Barrancabermeja, Santander. O cientista político mostrou o panfleto que já está circulando pelas ruas da região e anunciando um plano para espalhar o terror.

De acordo com o panfleto ameaçador, as Forças de Autodefesa Gaitanistas da Colômbia anunciam um plano de pistola contra traficantes de drogas, “ladrões venezuelanos” e pessoas que supostamente são colaboradores de outras quadrilhas criminosas.

O texto contém uma longa lista de pessoas que o grupo paramilitar e terrorista ameaça morrer e as acusa de serem culpadas de atos de violência em Barrancabermeja.

Amenazas Barrancabermeja

Mas eles não apenas ameaçam outros criminosos, mas a AGC declarou guerra à polícia, aos servos do Sijin e do CTI. Devido à gravidade das denúncias, a Polícia Magdalena Medio iniciou a busca pelas pessoas que divulgaram a declaração, de acordo com a Rádio RCN.

No panfleto, os paramilitares dão 48 horas para aqueles que foram ameaçados de deixar Barrancabermeja, por serem considerados um alvo militar.

Em nota, o CRY-GEAM e a Comissão de Consulta e Participação Socioambiental Magdalena Medio rejeitaram e condenaram os atos de violência ocorridos em Barrancabermeja.

As organizações signatárias dizem que há preocupação com o aumento dos assassinatos nos diferentes municípios de Magdalena Medio.

Eles também condenaram as alegações feitas contra membros da Polícia e do SIJIN, é importante que a instituição responda a essas acusações”.

“Pedimos às autoridades e instituições do Estado colombiano que assumam seu compromisso e responsabilidade de proteger a vida e os direitos humanos. Não queremos mais guerras em Magdalena Medio e Barrancabermeja, não mais assassinatos, sequestros, deslocamentos e exilados”, disseram as organizações sociais.

CONTINUE LENDO: