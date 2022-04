Familiares, jogadores de futebol, clubes e ligas de todo o mundo mostraram seu apoio a Cristiano Ronaldo pela morte de um dos gêmeos que esperava com Georgina Rodríguez

FOTO DE ARCHIVO: Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez posan en una alfombra roja a su llegada a los MTV Europe Music Awards 2019 en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES en Sevilla, España. 3 de noviembre de 2019. REUTERS/Jon Nazca

Nesta segunda-feira, Cristiano Ronaldo e sua parceira Georgina Rodríguez divulgaram a triste notícia da morte de um dos gêmeos que eles estavam esperando. “É com profunda tristeza que temos que anunciar que nosso filho faleceu”, disse o casal em um comunicado conjunto compartilhado nas redes sociais. “É a maior dor que qualquer pai pode sentir.”

O astro do futebol português e seu parceiro espanhol nascido na Argentina anunciaram em outubro do ano passado que estavam esperando gêmeos. “Somente o nascimento de nossa menina nos dá forças para viver esse momento com alguma esperança e felicidade... Querida, você é nosso anjo. Sempre amaremos você”, disseram eles.

El anuncio de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sobre el fallecimiento de uno de sus gemelos

Por sua vez, Cristiano e Georgina pediram privacidade neste momento difícil, mas não antes de agradecer aos médicos e enfermeiros pelo cuidado e apoio. O vencedor cinco vezes da Bola de Ouro, 37, é pai de quatro filhos, três deles nascidos de barriga de aluguel antes de conhecer seu atual parceiro.

Ronaldo voltou ao Manchester United no ano passado depois de ganhar vários troféus com o Real Madrid e a Juventus. Claro, centenas de mensagens de apoio à família foram vistas nas redes sociais. Amigos, jogadores de futebol e companheiros de equipe, clubes de futebol e grandes ligas do mundo, entre outros, enviaram suas condolências ao casal.

O Real Madrid, por exemplo, o elenco espanhol onde os portugueses brilharam compartilhou uma declaração oficial em seu site oficial que diz:

El ex club de Cristiano Ronaldo, Real Madrid, compartió un comunicado por la triste noticia

“O Real Madrid C.F., seu presidente e seu Conselho de Administração lamentam profundamente a morte de uma das crianças que aguardavam nosso amado Cristiano Ronaldo e sua parceira, Georgina Rodríguez.

O Real Madrid junta-se à dor de toda a família e quer mostrar a eles todo o nosso amor e carinho.”

As mensagens de condolências a Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez pela morte de um dos gêmeos que o casal esperava:

El mensaje de la cuenta oficial del Manchester United, elenco inglés donde milita Cristiano Ronaldo

La Premier League, donde Cristiano Ronaldo brilla, le envió un sentido mensaje a Cristiano y su familia

El sitio oficial del Manchester United en Español envió fuerza a toda la familia

La Liga de España también le envió mensajes de condolencias a la pareja

El mensaje del Spartak de Moscú

Marcus Rashford, compañero de Cristiano Ronaldo en el Manchester United, dejó un sentido mensaje en Twitter

El mensaje del club Cadiz de España

El futbolista ghanés Sadat Karim mostró su desazón al conocer la triste noticia

En Instagram, decenas de futbolistas mostraron su apoyo a la pareja

El club portugués, la futbolista brasileña Marta Silva y el ex atleta Usain Bolt reaccionaron de diferente manera ante la triste noticia

El futbolista del Real Madrid Lucas Vázquez y la cuenta de Portugal también estuvieron presentes con mensajes enel Instagram del delantero

