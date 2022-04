Este é o elenco de 'Las Villamizar', o novo romance da Caracol Televisión

Uma nova produção chegará à Caracol Televisión hoje à noite, conforme anunciado pelo canal há várias semanas. Esta é 'Las Villamizar', uma novela de época que conta a história de três irmãs, cuja mãe é assassinada e isso as motiva a se tornarem espias do Exército Libertador, a fim de buscar vingança do coronel Montenegro, responsável pelo assassinato.

O projeto, dirigido por Mateo Stivelberg, é caracterizado por cenas dramáticas de aventura, suspense e ação, gravadas em locações na Colômbia, como Santander, Villa de Leyva e Bogotá.

Quanto ao elenco, a aposta também foi bastante ambiciosa, destacando-se nomes como os de Shany Nadan, Estefanía Piñeres e María José Vargas, que darão vida às corajosas irmãs Villamizar.

Por sua vez, Nadan disse que entre os desafios desta novela, eles destacam o fato de que ele teve que aprender a usar capas, vestidos e roupas de combate, além de aprender sozinho a manusear sabres, facas e armas que foram usados na reconquista espanhola (1816).

'Majo' Vargas concordou com seu colega, observando que o uso de armas representou um dos maiores desafios de atuação que ele teve em sua carreira.

Roberto Cano, Brian Moreno, Luis Meza, Jimena Durán, Claudio Cataño e Rafael Zea, são outros atores que estarão em 'Las Villamizar', cuja estréia será às nove horas da noite, depois de 'Challenge: The Box'.

Por outro lado, Stivelberg disse ao El Espectador que para a realização de 'Las Villamizar', ele confiou em sua experiência como o caçula de vários irmãos e em ver como a dinâmica funciona entre as famílias. Além disso, ele levou em conta que a paternidade com a figura paterna é diferente e não é tão comum, especialmente naquela época, então a construção dos personagens era diferente.