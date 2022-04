Elementos policiais vigiam empresa de transporte onde Debanhi Escobar foi vista pela última vez

Nesta segunda-feira, 18 de março, nove dias após o desaparecimento de Debanhi Escobar, policiais de Nuevo León vigiaram a parte externa da empresa de transporte de carga onde ele estava visto pela última vez.

Esta é a empresa Alcoa, localizada na estrada para Laredo, no auge do bairro Nueva Castilla, onde Debanhi entrou com seu próprio pé, mas nunca foi pego saindo.

Às cinco horas da manhã de 9 de abril, as câmeras de segurança de um hotel localizado na rodovia Monterrey-Laredo capturaram o momento em que a jovem saiu do táxi devido a um pedido que supostamente a levou para casa.

Depois de descer no meio da estrada, Debanhi foi vista cruzando para o outro lado da estrada, enquanto viajava 20 metros até a empresa de transporte.

Debanhi Escobar (Instagram / @debanhi.escobar)