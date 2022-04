Congresso do México rompe a reforma do poder da AMLO

Signage outside the Comision Federal de Electricidad (CFE) Thermoelectric Power Plant in Villa de Reyes, San Luis Potosi state, Mexico, on Tuesday, Jan. 19, 2021. Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador has sought to clamp down on private competition to state-owned companies, saying in October he intends to protect the interests of state oil producer Petroleos Mexicanos and electricity firm Comision Federal de Electricidad. At the time, he accused foreign companies of ransacking the country.

(Bloomberg) O presidente Andrés Manuel López Obrador falhou na noite de domingo em sua tentativa de restaurar o controle estatal do setor elétrico do México, não conseguindo alcançar a maioria de dois terços necessária na Câmara Baixa do Congresso para alterar a Constituição.

Os legisladores votaram 275 a favor e 223 contra o projeto de reforma em uma sessão realizada no domingo de Páscoa, depois que a oposição se uniu contra a proposta. O resultado dá algum conforto a um setor privado de energia renovável que foi atacado com mudanças nas regras que dificultam o investimento desde que López Obrador assumiu o cargo no final de 2018.

AMLO, como o presidente é conhecido, havia tentado usar o projeto de lei para consolidar sua visão nacionalista do setor de energia e reverter uma privatização da indústria elétrica iniciada há mais de duas décadas.

A reforma teria dado à Comissão Federal de Eletricidade estatal, ou CFE, pelo menos 54% do mercado, limitando a participação privada e incorporando reguladores independentes do setor de energia ao governo federal. Se a reforma da eletricidade falhasse, o presidente prometeu enviar ao Congresso na segunda-feira um novo projeto de lei garantindo o controle estatal do lítio.

Críticos, incluindo representantes da indústria, disseram que a legislação abrangia os combustíveis fósseis e paralisaria o futuro energético do país, bloqueando o investimento privado. Autoridades dos EUA, incluindo o enviado climático John Kerry, e o embaixador Ken Salazar também alertaram que o projeto violaria o acordo de livre comércio com o México e colocaria em risco mais de US $10 bilhões em investimentos dos EUA.

López Obrador fez da energia um elemento central de sua presidência, com tentativas de reformar o CFE e a estatal Pemex, que viu a produção diminuir e se tornar a petrolífera mais endividada do mundo. Ele tem usado suas conferências de imprensa diárias para questionar o patriotismo dos legisladores da oposição por se aliar a empresas estrangeiras.

investimento privado em projetos de energia caiu ao mínimo devido aos esforços de López Obrador para mudar a Constituição. O fracasso do projeto de lei pode marcar um ponto de virada que pode levar ao aumento do investimento nos próximos anos, disse Severo López Mestre, consultor de energia e ex-funcionário do setor que implementou as primeiras reformas para abrir o setor elétrico ao investimento privado há duas décadas.

Se López Obrador não pode mudar a Constituição, ninguém pode, disse López Mestre em entrevista, acrescentando que o nível de incerteza agora cairá. “O México exigirá investimento, já que tudo ficou para trás”.

Mesmo assim, o governo de López Obrador poderia continuar atrapalhando os investimentos. Recusou-se a renovar os contratos de empresas estrangeiras como a Iberdrola, mergulhando empresas e o Estado em batalhas judiciais. Na semana passada, o Supremo Tribunal confirmou outra lei, embora com peças-chave enfraquecidas, que autoriza o CFE a enviar a eletricidade que gera para a rede antes de alternativas privadas mais baratas.

David Enriquez, sócio do escritório de advocacia Goodrich Riquelme y Asociados, disse que os recursos legais movidos por empresas privadas contra a lei continuarão a ser combatidos em tribunal.

“Os recursos ainda estão no limbo”, disse. “Alguns tribunais colegiados podem decidir a favor de empresas, outros contra, e isso cria uma dispersão de decisões.”

Nota original:

Congresso do México rejeita a lei de poder nacionalista de Amlo (1)

Mais histórias como essa estão disponíveis em bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.