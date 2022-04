Atalanta com Zatapa e Muriel caiu para Hellas Verona e comprometeu sua qualificação para torneios europeus

Soccer Football - Europa League - Quarter Final - Second Leg - Atalanta v RB Leipzig - Stadio Atleti Azzurri, Bergamo, Italy - April 14, 2022 Atalanta's Duvan Zapata REUTERS/Daniele Mascolo

Após a eliminação contra o RB Leizipg nas quartas de final da Liga Europa, Atalanta queria voltar ao caminho da vitória na Seria A contra o Hellas Verona para a 33ª jornada.

Os liderados por Gian Piero Gasperini não vencem pela liga italiana desde 20 de março, quando derrotaram o Bologna pela menor diferença na 30.ª jornada com o placar de Moustapha Cisse.

A partir desse momento, a equipe de Bergamo sofreu pela liga italiana duas derrotas consecutivas contra o Napoli em casa por 3-1 e 2-1 contra o Sassuolo como visitante.

Além disso, Atalanta, que teve Duván Zapata desde o início, enquanto Luis Fernando Muriel começou no banco de substitutos, precisava somar para não perder a noção das posições europeias.

Nos primeiros minutos, ambas as equipes estavam muito ativas e ao longo dos cinco viriam a primeira chance após um passe de Duván Zapata para Ruslan Malinovskiy, que atirou para a esquerda, mas Lorenzo Montipo teve o cuidado de evitar a queda de seu pórtico.

Um minuto depois, Duván Zapata chegou perto depois de um cruzamento do lado esquerdo de José Luis Palomino, que o colombiano conectou de cabeça, mas o futebol disparou.

Ao longo dos 24 minutos de jogo, o Hellas Verona teve uma escolha clara de gol depois de Marcos Faraoni bater a bola no taco após um cruzamento de Darko Lazovic.

Aos 26 minutos, o Hellas esteve perto do primeiro da partida após um pontapé livre de Gianluca Capriari com uma direita que bateu na horizontal. O visitante 10 seria o protagonista novamente após um passe para Gio Simeone, que o atingiu à esquerda no nível do solo, mas Juan Musso salvou Atalanta.

No entanto, antes de ir para o vestiário, Hellas abriria a conta através de Federico Ceccherini, que seguiu após um cruzamento de Gio Simeone. O objetivo teve que ser revisado pelo VAR, para analisar a posição do zagueiro central.

No tempo de reposição, Duván Zapata teve uma opção após um chute à direita que desviou o goleiro do Hellas, mas o juiz não deu um escanteio.

O segundo gol do Hellas Verona viria nos 54 minutos após um gol contra de Teun Koopmeiners após um chute de Ivan Ilic, o futebol atingiu o abdômen do holandês para entrar no gol.

Com a partida dois gols a menos, Gasperini mandou Luis Fernando Muriel para o campo, que pouco conseguiu fazer nos minutos restantes, onde o Hellas Verona estava mais perto do terceiro do que Atalanta com o desconto.

No entanto, após 82 minutos, Giorgio Scalvini liderou por 2-1 após um cruzamento para a área de Davide Zappacosta para trazer Atalanta de volta ao jogo.

Com esta derrota, Atalanta é o oitavo na Serie A com 51 pontos cinco atrás da Lazio, que ocupa o sexto lugar na Liga Europa Conference na próxima temporada.

No próximo sábado, a equipe de Duván Zapata e Luis Muriel jogará contra o Venezia pela 34ª data da Série, onde terão que vencer para acabar com a sequência ruim.

