Aconselhamento de saúde nas escolas: profissionais de três províncias explicam como os implementam e quais resultados obtiveram

“O que é sêmen?”.

— “O que é menstruação?”.

— “Como não fico grávida?”

Aqueles que levantam essas dúvidas com vergonha e quase sussurrando são estudantes do ensino médio. Aqueles que os ouvem, depois de ter ganhado a confiança para que essas questões surjam, são profissionais que compõem o aconselhamento integral em saúde nessas escolas.

Com o tempo, quando o relacionamento com o conselheiro é fortalecido, “os adolescentes são incentivados a contar sobre os problemas de saúde mental que sofrem ou situações de violência ou violência doméstica”, diz Lara Álvarez, psicóloga que trabalha em três escolas do município de Charata, na província do Chaco.

O Aconselhamento Integral em Saúde nas Escolas Secundárias (ASIE) foi concebido em 2015 pelo Ministério Nacional da Saúde, como resposta à falta de consulta de meninos e meninas sobre sua saúde. As escolas eram o espaço para procurá-los e garantir-lhes o acesso aos seus direitos.

Las asesoras chaqueñas enseñan cómo los y las adolescentes pueden cuidar su salud a través de juegos. (Imagen: gentileza Fiorella Mocca)

Então, em coordenação com o Ministério da Educação da Nação, começou a ser proposto para implementação em diferentes províncias e escolas. Há três anos, a proposta faz parte do Plano Nacional de Prevenção da Gravidez Não Intencional na Adolescência, mais conhecido pela sigla ENIA, que opera em 36 departamentos em 12 províncias. Dentro desse quadro, o aconselhamento foi implementado em algumas escolas em Chaco e Jujuy, embora abordem muitas outras questões além da prevenção de gravidez não intencional.

Enquanto isso, Neuquén, que não faz parte do plano por não estar entre as jurisdições com maiores taxas de gravidez na adolescência, que são aquelas com a presença do plano ENIA, desenvolveu os conselhos abrangentes de saúde do adolescente. Começou há cerca de 20 anos, não como são hoje conhecidos, mas como um espaço em um hospital, como muitas outras clínicas de saúde para adolescentes no país; depois foi movido para o espaço onde se poderia ir em busca de adolescentes: as escolas. Hoje existem 54 escolas secundárias com aconselhamento.

Em resumo, além do nome e estrutura em que são implementados, os serviços de aconselhamento ou aconselhamento são espaços dentro das escolas secundárias projetados para que os alunos consultem sobre qualquer desconforto físico ou emocional que sintam ou façam perguntas que possam ter sobre sua saúde geral. Com profissionais preparados para orientá-los e - se necessário - encaminhá-los a um especialista que os ouve e fornece informações.

Nesses espaços, “a saúde é abordada de forma ampla, não apenas a partir de doenças físicas ou angústias, mas também para garantir o pleno uso e gozo de sua escolaridade secundária”, explica Dora Niedzwiecki. É professora, psicóloga, mestre e doutora em Ciências Sociais, e publicou — junto com Camila Ríos Fernández — o livro The contents of the ESI in action (Publishing Place).

Os conselheiros são profissionais de saúde ou profissionais do serviço social treinados para oferecer escuta e apoio interdisciplinares.

O impacto desses espaços na vida de meninos e meninas é avassalador. Em 2018, quando o aconselhamento começou a ser implementado em Charata, “em cada uma das escolas secundárias onde trabalhei havia 4 ou 5 estudantes grávidas. Hoje, existe apenas uma das três escolas”, diz Álvarez. É consultora na High School No. 23 e Special No. 19 que atuam na cidade, e na High School No. 171 que fica na zona rural de Tres Estacas, a 60 quilômetros de Charata.

Estudiantes de la secundaria rural N.° 2 de La Almona, Jujuy, participan de una actividad de la asesoría de salud integral. (Imagen: gentileza Mariela Ríos)

No caso de Jujuy, “desde que o aconselhamento foi implementado em 2019, a gravidez na adolescência aumentou de 19% para 8% na província”, diz Mariela Ríos, assessora de saúde da escola secundária rural nº 2, em La Almona, uma pequena cidade próxima à capital da província.

Além disso, os efeitos da pandemia em meninos e meninas encontraram um canal nesses espaços. “Este ano, no primeiro dia em que fui para a escola, dos seis alunos que vieram conversar comigo, um queria saber sobre sua menstruação e informações básicas sobre o funcionamento do corpo feminino, e cinco levantaram sentimentos de angústia e sofrimento, problemas com seus pais, mães, irmãs relacionados à vida em confinamento no contexto da pandemia”, diz Paula Giraudo, conselheira do Centro Provincial de Educação Secundária 55, na cidade de Plottier, em Neuquén. Ela é assistente social e está temporariamente encarregada da Diretoria de Adolescentes do Ministério da Saúde de Neuquén.

Como funciona uma escola em Jujuy

A cada 15 dias, Rios aloca duas horas para chegar à escola frequentada por 12 alunos. Você pega dois ônibus e caminha um quilômetro e meio ao longo de um caminho que geralmente é cortado quando o riacho que o atravessa transborda. “Você tem que planejar e usar roupas e sapatos para trocar se souber que vai chover. Sempre lembramos as crianças, porque elas também vêm andando”, diz Ríos.

Quando ela chega, às 13h, meninos e meninas estão terminando o almoço. “Eu sempre pego um pedaço de fruta para compartilhar esse tempo com eles e, assim, me envolver em conversas informais que geram laços de confiança, que me permitem ver como eles estão indo”, diz o assessor.

Ríos também informa sobre os dias em que o clínico geral e o nutricionista vão visitar a escola e se articula com o profissional de saúde - uma enfermeira que é responsável pela sala de saúde de forma permanente - a quem eles podem recorrer para contracepção ou outros medicamentos ou para emergências.

“Quando as crianças têm preocupações, querem informações ou precisam de contracepção, geralmente pedem permissão para ir ao banheiro durante as aulas, quando os outros não as veem, e vão me buscar. Às vezes, eles me propõem, como grupo, jogar um jogo para trabalhar com métodos anticoncepcionais ou infecções sexualmente transmissíveis”, diz Ríos.

En una escuela de Jujuy, la asesora de salud Mariela Ríos explica a sus estudiantes cómo hacer un campo de látex con el que protegerse de las enfermedades de transmisión sexual. (Imagen: gentileza Mariela Ríos)

Muitos estudantes nunca foram ao hospital e quando precisam fazer isso, muitas vezes pedem que você os acompanhe. Ela tenta fazer com que eles encontrem outro adulto que seja sua referência, para que adquiram autonomia, mas se não houver ninguém, ela acompanha.

O olhar atento também possibilita a detecção de doenças. Rios diz: “Quando o médico pergunta, eles nunca machucam nada. Mas eles geralmente me dizem, porque confiam em mim. Então, eu alerta a médica quando ela nos visita: 'Há alguns dias ela caiu e o joelho dói', 'Ele não dorme bem à noite'”.

Os alunos que estão perto de terminar o ensino médio também perguntam a ela sobre o que estudar e como podem fazê-lo. Rios busca informações e fornece orientações.

Durante a pandemia ele trabalhou virtualmente, articulou-se com o profissional de saúde e (acima de tudo) ouviu. Ele lembra: “Às vezes eles me ligavam para me cumprimentar, para me perguntar o que eu estava fazendo, eles me procuravam para falar sobre suas emoções, suas relações familiares, eles confiavam em mim que não podiam se conectar com a escola. Eles também me perguntaram como criar uma videochamada ou como eles poderiam se comunicar uns com os outros. Como eles não têm internet, às vezes me pediam para ligar para eles para evitar o desperdício de dados.”

Consultoria em Chaco

Vanina Ciucci é assistente social, Lara Álvarez é psicóloga e Fiorella Mocca é nutricionista. Por sua vez, os três são conselheiros de saúde e desde 2018 formaram uma equipe interdisciplinar em Charata, da qual acompanham oito escolas secundárias urbanas e rurais.

“Começamos fazendo os cursos e coordenando para que os alunos fossem ao centro de saúde onde há serviços de odontologia, pediatria, controle de diabetes e enfermagem. Então, nos articulamos com o hospital para que as meninas que queriam obter um DIU ou implante subdérmico pudessem acessá-los. E durante a vacinação contra a COVID-19, nos organizamos para ser vacinados nas escolas”, diz Ciucci.

Un equipo integrado por una nutricionista, una psicóloga y una trabajadora social asesora en salud integral a estudiantes de ocho escuelas rurales y urbanas de Charata, Chaco. (Imagen: gentileza Fiorella Mocca)

O orientador também ressalta a importância de estar perto de meninos e meninas no momento certo: “Muitos adolescentes conseguem fazer o implante e é importante agir quando decidem, estar perto para garantir o acesso. Se deixarmos esse momento passar, eles escolherão não cuidar de si mesmos. Em geral, o cuidado recai sobre as meninas, por isso insistimos na dupla proteção: método anticoncepcional mais preservativo para prevenir doenças sexualmente transmissíveis”.

Entre as principais dificuldades na implementação de consultorias, os profissionais destacam a falta de um espaço privado em alguns estabelecimentos. Às vezes, só há espaço para colocar uma pequena mesa no corredor. “Nas escolas rurais, se não tenho espaço, vou para um quintal”, diz Álvarez.

Nesses espaços, meninos e meninas “querem trabalhar em educação sexual abrangente (ESI), meio ambiente e saúde mental porque os professores ainda não são incentivados a falar sobre essas questões”, diz Mocca.

Por sua vez, os profissionais concordam que o contexto da pandemia abriu a possibilidade de se conectar virtualmente e isso ampliou a chegada das consultorias. “Muitos meninos e meninas que terminaram a escola e trabalham em atividades rurais continuam nos contatando virtualmente ou ligam para nós quando precisam de turnos médicos, fazem um implante subdérmico ou porque se esqueceram de tomar a pílula anticoncepcional”, diz Mocca.

A virtualidade também permite que estudantes que não ousam contar pessoalmente situações de violência doméstica ou angústia comecem a fazê-lo por meio de mensagens do WhatsApp.

Os conselhos de Neuquén

Giraudo enfatiza que, em Neuquén, o aconselhamento integral em saúde do adolescente funciona sob certos preceitos (compartilhados pelos conselhos de Chaco e Jujuy): “A consulta é voluntária e a confidencialidade é garantida. Sempre dizemos às crianças que, se seus pais, professores ou preceptores nos perguntarem o que falamos com eles, não podemos relatar nada”.

Às vezes, são os professores “que confundem o papel do aconselhamento”, diz Giraudo. E ele explica: “Eles nos pedem para falar com um menino porque ele é homossexual, porque ele usa um lenço verde, porque ele pinta o cabelo. Explicamos a eles que esse menino não tem nada a ver em aconselhamento, que se ele está sendo assediado, ele tem que fazer intervenções em grupo e para isso há três conselheiros pedagógicos que trabalham muito bem”.

También las consejerías de Neuquén se apoyan en juegos para asesorar sobre temas de salud a las y los adolescentes. (Imagen: gentileza Paula Giraudo)

Os escritórios de aconselhamento abordam questões propostas pelos jovens, ligadas à sua saúde geral: projeto de vida, sexualidade e afeto, alimentação e nutrição, prática física, tabaco, uso de álcool e drogas, prevenção de lesões por causas externas e infecções sexualmente transmissíveis, entre outros.

“Para os setores populares, a escola é a última instituição pública em que eles pisam”, enfatiza o chefe da Direção de Adolescentes do Governo Provincial. É por isso que o trabalho desses conselhos é tão importante: fornecer informações oportunas e relevantes em termos simples, referir-se aos serviços de saúde que existem no território sempre que as pessoas precisam e apoiá-los para que possam refletir sobre suas práticas. Também promove a tomada de decisões autônomas e o autocuidado, e facilita o empoderamento para que os adolescentes vivam vidas saudáveis e exerçam seus direitos.

Nesse contexto, os transtornos alimentares em meninos e meninas “são um problema que requer médicos treinados que estão desaparecidos na província”, diz Giraudo.

Os serviços de aconselhamento, que operam presencialmente uma vez por semana durante quatro horas em cada escola e mantêm os canais virtuais abertos para aqueles que os preferem, são uma das três etapas do projeto Neuquén que visa melhorar a saúde geral dos adolescentes. Existem também clínicas de saúde abrangentes diferenciadas que operam em toda a província e, desde 2015, o treinamento de promotores de saúde de adolescentes para que a mensagem esteja entre pares. “São eles que realizam oficinas ou fazem intervenções nas escolas”, diz Giraudo.

Conhecendo seus direitos e aprendendo a exercê-los e reivindicá-los, o diretor continua, “os meninos se tornam muito assertivos em suas intervenções. Por exemplo, em algumas escolas, eles começaram a pedir que as cantinas oferecessem alimentos adequados para estudantes com doença celíaca ou para acompanhar aqueles que não são incentivados a nos consultar para um aborto ou que têm problemas alimentares”.

Quando isso começou a acontecer, “professores e preceptores vieram até nós pedindo ajuda porque não sabiam como trabalhar 'com crianças que conheciam seus direitos'. Também trabalhamos com eles sobre o que eles podiam fazer quando viam uma criança se cortar, quando ele fumava ou bebia pouco antes de entrar na escola. Trabalhamos, por exemplo, para fazê-los ver que essas crianças estavam pedindo ajuda”, descreve Giraudo.

Muitas escolas secundárias ainda não têm aconselhamento abrangente sobre a saúde do adolescente, apesar de ser “uma forma de garantir o acesso aos direitos protegidos em nossa Constituição Nacional”, diz Niedzwiecki.

Por isso, ele insiste: “É preciso saber que nas escolas existe o germe para alcançá-lo. Talvez, no goleiro que gera a partir da empatia com os adolescentes essa relação de confiança indispensável para que eles possam contar o que está acontecendo com eles, o que sentem, consultar sobre algo que os preocupa. E isso abre a possibilidade de que os adultos possam acompanhar, orientar sem indicar o que fazer, respeitando suas decisões com informações ajustadas à direita”.

___

Esta nota faz parte da plataforma Solutions for Latin America, uma aliança entre a INFOBAE e a RED/ACTION.