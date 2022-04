A assistência de luxo de Juan Fernando Quintero que deu ao River Plate a vitória na Liga Argentina

O River Plate continua seu bom desempenho após a décima rodada da Liga Profissional Argentina. A equipe liderada por Marcelo Gallardo venceu por 2-1 neste domingo contra o Banfield no estádio Florencio Solá com a participação estelar do colombiano Juan Fernando Quintero.

A equipe 'Millionario' teve que trabalhar para trazer-lhe os três pontos durante sua visita ao 'Drill', já que, desde o primeiro minuto, a partida se tornou friccional, impedindo River de gerar ação coletiva. 'The Crusader Band' tinha algumas abordagens perigosas, no entanto, não podia torná-las concretas.

A primeira comemoração da partida ocorreu aos 23 minutos, após um erro do goleiro Franco Armani. Ele foi à procura de um cruzamento mas deixou cair a bola, com a qual o atacante de Banfield, Amos Jeremias Perales, aproveitou e marcou seu primeiro gol como profissional. No resto do primeiro tempo, River teve dificuldade em encontrar igualdade e o local ficou forte da ordem na defesa.

O placar do empate (54') veio após um pênalti polêmico. O zagueiro Franco Quinteros, de Banfield, saltou e errou uma cabeçada, no entanto, quando caiu, o futebol o acertou no braço. Os moradores argumentaram que o membro estava em uma posição natural, mas o juiz central recorreu ao VAR e acabou sancionando a pena máxima. O volante argentino, Enzo Fernández, foi responsável pela coleta e pela igualdade no placar.

O panfleto da equipe colombiana entrou aos 59 minutos e não demorou muito para mostrar suas qualidades. Em 66', Quintero se juntou a Fernández e, depois de se mobilizar com a bola para o crescente da grande área, vazou um passe para Matías Suarez, que correu no auge do pênalti. Tendo ganhado algum espaço, o atacante do River Plate definiu poderosamente o naipe da mão direita do goleiro Enrique Bologna.

A mídia local deu boas notas ao trabalho do volante de Antioquia para que a equipe pudesse recuperar a circulação da bola e gerar espaços no campo de Banfield. O 'Taladro' não conseguiu voltar aos trilhos, e mesmo com 10 minutos antes do final da partida, o zagueiro Luciano Lollo foi expulso.

Após o noivado, o treinador, Marcelo Gallardo, foi perguntado o motivo pelo qual Quintero não é titular, entendo que, em várias ocasiões, tem sido a solução vinda do banco alternativo. Em relação a essa questão, o treinador disse que pede mais esforço do que outros jogadores por causa das condições técnicas que ele tem:

“'Juanfer' é para nós o jogador da franquia de papéis específicos. Em uma partida de atrito, que mesmo com um homem extra não conseguimos controlar a festa... Agora, o gênio que ele fez no gol de Suarez marca você o que é. Mas exijo mais do Juanfer porque ele é o nosso jogador diferente, diferente”, disse.

“Se ele me mostrar que pode fazer o que faz com mais continuidade, seria um jogador que se coloca sozinho para jogar por mais tempo. E às vezes vou precisar que você jogue por mais tempo. Quando ele entende que será cada vez mais importante e assume a continuidade do jogo como uma grande responsabilidade, não descarto de forma alguma que ele possa entrar na equipe e jogar por mais tempo”, concluiu Gallardo em entrevista coletiva.

Após a vitória, o River Plate permanece em segundo lugar na Liga Profissional Argentina com 22 pontos, dois a menos que o líder Racing de Avellaneda. Além disso, ele acumulou sua terceira vitória consecutiva após a queda contra o Boca Juniors em 20 de março. Na próxima data, o grupo 'Millionario' enfrentará Talleres de Córdoba como visitante (quarta-feira, 20 de abril).

