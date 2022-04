Yolanda Martinez desapareceu depois de procurar trabalho em Nuevo Leon

Yolanda Martinez, 26, desapareceu desde 31 de março depois de ser vista pela última vez na colônia Constituyentes de Querétaro em San Nicolás, Nuevo León.

De acordo com as declarações de seu pai, Gerardo Martínez, a última coisa que se sabia sobre as atividades de Yolanada era que ele ficava para dormir na casa de sua avó em San Nicolás e de lá foi procurar trabalho.

Seu pai alegou que Yolanda estava interessada em um pedido de emprego, mas disse que não sabia se a empresa estava localizada na região de San Nicolás ou se estava localizada em outra região.

No entanto, uma nova pista sobre Yolanada foi ao ar quando, com a ajuda de familiares e conhecidos, encontraram um vídeo em que ela foi flagrada andando pela rua.

Neste vídeo você pode ver a figura de Yolanda andando às 11:00 da manhã pelas ruas da colônia Constituyentes de Querétaro. No entanto, ainda não se sabe para onde ele foi ou o que aconteceu após esse evento.

Yolanda buscaba un trabajo (foto: Captura de pantalla)

O formulário de busca especifica que a jovem, no momento de seu desaparecimento, estava vestindo uma blusa listrada preta, calça jeans preta e tênis.

Gerardo Martínez, através de um vídeo de Cidadãos em Apoio aos Direitos Humanos, AC (CADHAC), disse que queria que eles “levassem minha busca a sério, que me levassem a sério e fossem acompanhados, esperando que ela voltasse”.

A irmã de Yolanda também expressou seu descontentamento e indignação com as autoridades porque, apesar de ter alta tecnologia e recursos necessários para realizar a busca, foi ela quem encontrou dois vídeos sem a ajuda do governo da entidade.

“Não é possível que uma pessoa sem carro, sem um celular muito moderno apenas com o coração da minha irmã, esteja procurando evidências que poderiam ter sido da minha irmã (...) e de você tanta tecnologia, carros de luxo com todas as porquinhas que têm tantas câmeras de segurança (...) não consegue encontrar nada”, escreveu a irmã de Yolanda.

E o fato é que o estado de Nuevo León está passando por momentos difíceis devido a uma série de desaparecimentos de mulheres dentro da entidade, já que só no primeiro trimestre de 2022 foram emitidos pelo menos 18 alertas para o desaparecimento de jovens na entidade, incluindo menores entre 12 e 15 anos de idade, da qual conseguimos localizar pelo menos 10.

Los casos de desaparición en Nuevo León han indignado a la sociedad (Fotos: Instagram / @debanhi.escobar // Twitter/@barbsmakeupac)

Destes, dois casos sofreram: o de María Fernanda Contreras Ruiz e o de Debanhi Susana Escobar Bazaldua.

María Fernanda, 27 anos, formada pelo Tecnológico de Monterrey, foi dada como desaparecida em 3 de abril no bairro de La Alhambra, Monterrey, quando depois de se encontrar com amigos disse à família que passaria por Apodaca para acompanhar um suposto amigo que queria comprar um carro. Depois disso, nada se sabia sobre seu paradeiro.

Infelizmente, em 7 de abril, seu corpo foi encontrado quando elementos do Ministério Público do Estado entraram em uma casa na mesma área que a família já havia relatado, encontrando o corpo sem vida de María Fernanda com fortes golpes na cabeça.

No caso de Debanhi Escobar, ela está desaparecida desde 9 de abril depois de ter participado de uma festa com um grupo de amigos no município de Escobedo, em Nuevo León.

Até agora, pouco se sabe sobre a investigação que a FGE realizou, apesar de seu pai ter dito que o governador regional, Samuel García, está de olho em seu progresso.

