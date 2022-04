Universitario vs Alianza Lima: A vacinação na esplanada do estádio Monumental participará apenas das 7 às 11 da manhã para o clássico do futebol

14/09/2020 Campaña de vacunación contra la gripe en Perú, en el marco de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL MARIANA BAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Através de um comunicado, a Segurança Social da Saúde (EssaLud), informou toda a comunidade que a vacinação da esplanada do estádio Monumental, no distrito de Ate, mudará o seu horário de funcionamento neste domingo, 17 de abril, para o Clássico do futebol peruano entre Universitario de Deportes e Alianza Lima.

A entidade estatal especificou que a atenção do lado de fora do Estádio Monumental será executada das 7 às 11 da manhã.

Apesar dessa ligeira mudança, ele indicou que a vacinação será retomada na segunda-feira, 18 de abril, seu horário habitual das 7 da manhã às 7 da noite.

Na mesma linha, a instituição lembrou à população que a linha telefônica gratuita 107 está habilitada para responder a quaisquer dúvidas sobre mudanças e processo de vacinação neste local.

A VACINAÇÃO EM OUTROS ESTABELECIMENTOS MANTÉM SEUS HORÁRIOS HABITUAIS

Anteriormente, de Essalud, eles indicaram que as vacinas Playa Miller (Jesús María), San Isidro Labrador (Santa Anita), Plaza Norte (Independência), Estádio Municipal Surquillo, Aljovín (Cercado de Lima), Centro Esportivo San Borja e o San Isidro Municipal Sports O complexo participará no domingo das 7h da manhã às 7 da noite.

Vale ressaltar que nas nove vacinações a quarta dose da vacina COVID-19 será aplicada a pessoas com mais de 70 anos de idade e pacientes imunossuprimidos que tenham pelo menos 5 meses de idade após receberem a terceira dose.

Para crianças entre 12 e 17 anos, elas poderão completar seu esquema de três doses, conforme apropriado, enquanto a população com 18 anos ou mais pode iniciar ou completar suas doses de vacinação.

No mesmo contexto, o EssaLud informou à comunidade que crianças em idade escolar, entre 5 e 11 anos, poderão ir às vacinas para receber a primeira ou a segunda dose de vacinação conforme o caso. Todas as pessoas devem portar seu cartão de identificação para realizar o registro correspondente.

PONTOS DE VACINAÇÃO PARA A COMUNIDADE EM GERAL

O EssaLud informou à comunidade quais são os pontos para a vacinação contra a COVID-19. Para isso, ele apresentou uma lista de centros que estão imunizando durante o horário de funcionamento. Entre eles estão:

Jockey Plaza (Santiago de Surco), centro desportivo Villa El Salvador (VES), Campo de Marte (Jesús María), parque zonal Huiracocha (San Juan de Lurigancho), parque zonal Sinchi Roca (Comas), estádio municipal de Ollantaytambo (Ate), estádio municipal de Pachacutec (Chaclacayo) e estádio Chancas de Andahuaylas (Santa Anita).

Lima em:

IPD San Juan de Miraflores (San Juan de Miraflores), Estádio Luis Galvez Chipoco (Barranco) e no Jockey Plaza (Santiago de Surco), complexo esportivo Andrés Avelino Cáceres (Villa María del Triunfo), entre outros.

Norte de Lima:

Parque Mayta Capac (San Martín de Porres), Parque Zonal Sinchi Roca (Comas) e Complexo Desportivo Puente Piedra (Puente Piedra), Plaza Norte (Independencia) e Universidade Cesar Vallejo (Los Olivos).

Cercado de Lima:

Campo de Marte (Jesús María), Videna (San Luis), parque da zona Huiracocha (San Juan de Lurigancho) e na Universidade Cesar Vallejo (San Juan de Lurigancho).

Leste de Lima:

Estádio Municipal de Ollantaytambo (Comeu), Estádio Chancas de Andahuaylas (Santa Anita), Estádio Pachacutec (Chaclacayo), Barbones Barracks (El Agustino), Paróquia de San Andrés (Ate), Universidade Nacional Agrária (La Molina) e muito mais.

