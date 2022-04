“Tomandante Iberdrola”: Noroña lembrou que empresas privadas produzem 53% de CO2 no México

Gerardo Fernández Noroña, deputado federal do PT, condenou a atuação das bancadas da oposição e, com dados recentes, lembrou que o discurso ambiental com o qual pretendem rejeitar a Reforma Elétrica AMLO é uma falácia e que o que eles realmente querem é defender os interesses de um punhado de empresários do setor de energia.

Durante o debate sobre a Reforma Energética no palácio legislativo de San Lázaro, Fernández Noroña falou e, da tribuna, sacudiu a oposição. Durante sua discussão, ele disse aos bancos do PRI, PAN, PRD e MC que com todo o dinheiro que recebem de empresas não conseguirão se sair bem politicamente falando.

Quando ele começou sua participação, o secretário da Comissão de Energia da Câmara dos Deputados disse-lhe que fora do Palácio Legislativo há um tumulto de pessoas defendendo a iniciativa de AMLO, mas que não há ninguém defendendo-os.

Noroña condenó la cercanía de Margarita Zavala, a través de Felipe Calderón, con Iberdrola (Foto: Cuartoscuro) Galo Cañas | Galo Cañas

Ela lembrou o que aconteceu com o suposto lobista da Enel (empresa italiana de energia) e o MP do PRD, lembrou também a proximidade de Margarita Zavala com a Iberdrola, já que seu marido e ex-presidente do México trabalha como assessor de uma subsidiária da empresa espanhola.

Nesse sentido, ele se referiu a Felipe Calderón como “El Tomandante Iberdrola”, isso em referência à sua suposta dipsomania (alcoolismo) e ao cargo que ocupou na empresa privada após sua presidência. Ele então passou a condenar o desempenho de empresas privadas no setor elétrico.

Hasta el momento, las privadas contaminan más que la CFE (Foto: Cuartoscuro)

“A oposição é um traidor confesso”, insistiu e destacou dois fatos concretos que contrariam os argumentos do banco Va por México em relação ao setor elétrico privado, uma vez que, segundo o PRI-PAN-PRD, as empresas privadas produzem energia limpa e barata.

No entanto, até hoje, isso não é verdade, já que no México 83% da energia produzida por empresas privadas é produzida por empresas petrolíferas e 53% do CO2 produzido na república é suportado por essas empresas, enquanto a Comissão Federal de Eletricidade (CFE) produz 16,76% de sua energia com usinas termelétricas (energia baseada em barragens de água que não poluem).

Como se isso não bastasse, lembrou que as empresas obedecem às leis do mercado, não ao interesse social, porque “em dois anos de pandemia, as empresas privadas não nos deram um quilowatt” à rede elétrica nacional, que continuam a vendê-la. Deve-se notar também que, desde o início da reforma energética do mandato de seis anos de Enrique Peña Nieto, os custos de prestação desse serviço aumentaram.

Desde que llegó AMLO al poder, el PRI no ha ganado ni una gubernatura (Foto: Cortesía PRI)

Finalmente, o sociólogo da UAM garantiu que o povo do México se lembrará do significado do voto dos legisladores da oposição e que, se eles alcançarem sua posição contra a Reforma da Eletricidade AMLO, isso representaria o fim de sua validade política.

Nessa perspetiva, apontou que “quem trai uma vez, trai 100 vezes” e que as empresas privadas sabem que, com o que concluiu que depois deste dia, a presidência de 2024 seria entregue à coligação Juntos Hacemos História (Morena, PT e PVEM). É por isso que ele ressaltou que este não é o fim da iniciativa de AMLO, mas o fim dos partidos da oposição. Nesse sentido, lembrou que nem o PRI nem o PRD conseguiram vencer uma única eleição popular nos governadores e que chegarão a 2024 sem nenhum governador.

