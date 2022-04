Pelo menos 12 feridos após um tiroteio em um shopping nos EUA

Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas - dez delas por impacto de bala - neste sábado, como resultado de um tiroteio em um shopping em Columbia, Carolina do Sul, de acordo com o Departamento de Polícia de Columbia.

O incidente ocorreu nas instalações do Centro Comercial Columbiana Centel, onde um conflito isolado entre vários suspeitos armados levou a tiroteios, após o que as autoridades prenderam três pessoas.

“Acreditamos que as pessoas que estavam armadas se conheciam e houve algum tipo de conflito que resultou em tiros (...) Esta não foi uma situação em que uma pessoa aleatória apareceu em um shopping para disparar uma arma de fogo e ferir pessoas”, disse o chefe de polícia de Columbia, William Holbrook.

Nove das 12 pessoas que ficaram feridas no tiroteio já foram liberadas do hospital. Duas das vítimas, por outro lado, estão em estado crítico, mas estável, de acordo com a empresa privada de saúde Prisma Health em declarações à CNN.

Duas das pessoas feridas sofreram ferimentos não relacionados a tiros, mas por causa da debandada após o incidente, Holbrook explicou.

A polícia de Columbia criou uma linha direta para testemunhas do tiroteio e pediu a qualquer pessoa com um vídeo do tiroteio que as contatasse.

“Sabemos que muitas pessoas viram coisas diferentes. Reserve um momento, reúna seus pensamentos e entre em contato com a Polícia”, explicou o Departamento de Polícia de Columbia no Twitter.

TIRO EM NOVA YORK

Um tiroteio começou terça-feira em uma estação de metrô de Nova York, deixando pelo menos 29 pessoas feridas que foram levadas para um hospital no Brooklyn, de acordo com a EuropaPress, citando bombeiros e o jornal americano Washington Post; com uma reportagem de hospitais no área.

Dez pessoas foram atingidas pelos tiros e cinco delas estão em estado crítico, mas estável. As autoridades também estão investigando uma possível explosão no local.

No momento, o incidente não está sendo tratado como um ataque terrorista e o suspeito está foragido.

A polícia recuperou uma arma e várias revistas de alta capacidade na estação de metrô onde ocorreu o incidente. A arma, uma pistola Glock, estava aparentemente atolada, um problema que poderia impedir que o atirador causasse danos ainda maiores, disseram fontes policiais ao jornal NY Post.

