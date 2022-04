O ELN financia uma greve indígena que exige a saída de um prefeito e reivindica o lugar de um prefeito preso por tráfico de drogas

Quando a prefeita do município de Semprúm, Keyrineth Selenia Fernández Epieyu (35, do PSUV), foi presa em um veículo com sete maços de cocaína em 27 de janeiro de 2022, surgiu uma forte disputa entre a guerrilha que usa os indígenas, exigindo o controle da prefeitura. O ELN financiou e defendeu seu questionado triunfo eleitoral em 26 de novembro de 2021, exigindo o retorno do narcoprefeito ou a nomeação de um parente ou parente próximo. A campanha do atual prefeito, Wuyhsmans Ramon González Salas, foi financiada pelas FARC e pelo comércio popular.

A penetração do ELN tem sido vertiginosa nos últimos anos. “Ninguém os confronta porque eles têm armas, muito dinheiro, relações políticas e também financiam vários setores, incluindo salários em alguns institutos educacionais, incluindo o Liceu mais importante em Casigua, apoiado por Elina Bracho, ex-chefe da Zona Municipal de Educação e atual conselheiro”, disse uma testemunha na região à Infobae.

Há exatamente uma semana, no domingo, 10 de abril, o Exército de Libertação Nacional (ELN), usando um grupo de indígenas dos povos Wayuu e Barí, com a participação da equipe política do prefeito preso, bloqueou Troncal 6, rodovia Machiques-Colón, no auge do setor El Cruce, paróquia de Barí, Jesús María município Semprúm, estado de Zulia, a cerca de 45 minutos de Casigua El Cubo e do município de Machiques de Perija. Ao longo dos dias, estendeu-se até à estrada entre Casigua e La Fría, município pan-americano de Táchira.

Os guerrilheiros começaram fechando os piques da fronteira, usando alguns líderes indígenas dos setores Wuaicaipuro, 5 de julho, San Benito, Anamia Lucia, Wuayu Boconó para liderar o protesto com suas mulheres e crianças.

O protesto conta com muitos bandeiras de PSUV e alusivos bandeiras A Chávez

É uma área onde os guerrilheiros compraram uma grande quantidade de terras, conseguiram impor um sistema financeiro para garantir a lealdade dos pequenos produtores, muitos dos quais finalmente tiveram que entregar suas propriedades aos credores.

Pague o ELN

Testemunhas disseram à Infobae que tudo está muito bem organizado pelo ELN, que se autodenomina “comunidade camponesa”. “Eles lideram o protesto e os chefes mais visíveis vestem camisas pretas, botas pretas de borracha e armas de curto calibre; alguns andam de shorts, confundidos com os curiosos que chegam. Eles dizem abertamente que Keyrineth deve devolvê-la ou substituí-la por um membro da família ou amigo deles.” O município de Jesús María Semprum é a porta de entrada para o sul do Lago Maracaibo e do eixo Perijá.

As autoridades do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), ao qual pertenciam o prefeito e as pessoas ao seu redor, foram afastadas, mas ficaram funcionários que respondem aos interesses da guerrilha e do narcotráfico, que estão por trás da greve e que exigem que o prefeito González Salas seja afastado. Um problema maior pode surgir porque o Cartel de Sabanas Altas estaria envolvido, o que estaria relacionado ao prefeito e aos deputados detidos.

Várias pessoas da Semprúm concordam que “o financiamento da guerrilha é muito forte para aqueles que fizeram desemprego, incluindo fraldas infantis, comida, hospedagem e transporte para todos aqueles que se concentraram na tranca, muitos deles transferidos de Machiques. Doze ônibus e quatro vans mobilizam pessoas que protestam, que recebem hospedagem à noite.”

Parte de las camionetas usadas como transporte en el paro

O presidente da Câmara Municipal de Semprúm é o vereador Jhoan Steve del Valle Saúl, que é muito próximo do ELN, mora em El Cruce e é um dos organizadores da greve.

Produtores da região disseram, em conversa com a Infobae, que receberam ameaças da guerrilha e dos narcotraficantes porque se recusaram a sair para protestar. “As estradas de acesso foram fechadas para nós por causa do local onde a produção agrícola e pecuária sai.”

A participação dos guerrilheiros, que usam novas vans de luxo, que não são possuídas pelos indígenas que participam da apreensão de El Cruce, é evidente. A logística tem sido abundante e atraiu pessoas que buscam obter algum lucro econômico. “Há muita comida, transporte e hospedagem, por isso olhei em volta”, diz um morador de Semprúm.

O poder de Keyneireth

A prefeita detida foi sustentada não apenas por sua ligação com o Exército de Libertação Nacional (ELN), dinheiro de guerrilha e tráfico de drogas, mas também por sua estreita relação com Aloha Joselyn Núñez Gutiérrez, vice-ministra, vice-presidente de Povos Indígenas do PSUV e coordenadora geral da o Movimento Unido da Venezuela, que também influenciou a nomeação de Roside Virginia González como Ministra dos Povos Indígenas.

La ex ministra Aloha Núñez. entre la alcaldesa Keyrineth González y la diputada Taina González

Embora a prefeita Keyrineth Selenia Fernández Epieyu tenha sido presa, de acordo com o anúncio oficial, em um veículo de transporte de drogas, que foi encontrado envolvido vários deputados da Assembleia Nacional, nenhuma propriedade foi confiscada, e a pessoa que ela apresentou como sua “mão direita” foi permitida, Yenny Rosilen Oberto Camargo, mas que na realidade seria em nome de quem estavam seus bens, que ele fugiu para a Colômbia, onde possui propriedades. Também há bens em nome de uma família que também foi presa com o prefeito em Piritu, estado de Falcón.

A Superintendência Nacional Antidrogas, sob o comando do Major-General (GNB) Richard de Jesús López Vargas, não sabia que o prefeito Fernández Epieyu acumulou uma grande fortuna, que Oberto Camargo, que não tinha cargo no gabinete do prefeito, atuou como uma pessoa de poder, sempre com o prefeito e que exibiu riquezas de origem desconhecida, e ela está atualmente em Cucuta com o marido que é um fugitivo, relacionado ao caso de tráfico de drogas em que Keyrineth caiu: entre os bens estariam cinco casas, 12 veículos de luxo, entre outros.

Em Casigua, eles apontam que o prefeito gerou um grande número de propriedades nos últimos anos, uma em seu nome e outra de parentes e Oberto: a boate Eclipse, três casas, o supermercado Eclipse e um grande número de veículos. Na aldeia sobrou muito pouca família do prefeito, porque a maioria deles saiu após a prisão dela. Em sua casa há quase uma dúzia de parentes que estão tirando e vendendo a grande quantidade de mercadorias que o supermercado e também a boate tinham.

El presidente de la Cámara Municipal, Yenny Rosilen Oberto Camargo y Añuely Montiel Machado

Alguns caíram

Nesta rede de narcotráfico, o deputado Jeycar Pérez, da Organização de Renovação Autêntica (ORA), capturado semanas antes, relata o prefeito Keyrineth González, que cai com dois parentes: Kelvin Epieyú Machado e Render José Villalobos Epieyu. Também os deputados: Jean Carlos Silva (Conselho Legislativo de Táchira) e Deputada Taina González Rubio (PSUV Zulia); também Polizulia Gregorio Francisco Amariz Meléndez e um apelido colombiano El Compa. Entre os primeiros detidos estava o colombiano Victor Julio Cano Páez, que entraria em contato com funcionários públicos para servir ao tráfico de drogas.

O promotor Tarek William Saab disse que foi estabelecido que “em uma caravana de três veículos de alta qualidade, um esconderijo de drogas estaria sendo transportado”, localizado no município de Piritu, no estado de Falcón: primeiro uma van Toyota Tacoma com compartimentos secretos e seis maços de cocaína, prendendo as duas pessoas que estavam nele. Ao mesmo tempo, eles pararam a van Toyota Prado, para onde o prefeito Keinireth e a deputada Taina González estavam indo, junto com três homens. Em uma área arborizada, eles encontram a terceira van, com compartimentos secretos e roupas com identificações alusivas ao prefeito.

As autoridades encontraram, relacionadas ao evento, três lanchas, que ficavam às margens da praia e que seriam usadas para transportar cocaína.

La protesta en la entrada a El Cruce el domingo pasado

Desde o momento em que Keyrineth Gonzalez é preso, as rédeas do prefeito são assumidas por Añuely Montiel Machado, que alegou ser primo do prefeito, e que inicialmente negou os fatos e instou a equipe a continuar trabalhando sem prestar atenção ao que estava sendo dito na mídia. “Está tudo errado, a prefeita sairá em poucas horas”, ela finalmente se atreveu a dizer. Montiel pegou o PDVAL e entregou a comida, ficou encarregado de dirigir o gabinete do prefeito, enquanto a confusão sobre o evento escandaloso durou.

Desde a madrugada de ontem sábado, esperava-se que eles aparecessem no local onde os trilhos estavam bloqueados em Semprum e Perijá, uma comissão onde vários deputados, chefes militares seniores de Zulia e a chefe do PSUV, Jacqueline Farías, estariam presentes.

