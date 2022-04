Membros do quarto trimestre exaltaram a Reforma da Eletricidade um dia após seu debate em San Lázaro

O debate e a votação sobre a Reforma da Eletricidade estão ao virar da esquina. Por esse motivo, vários membros da Quarta Transformação (Q4) do presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) elogiaram a iniciativa energética do Chefe do Executivo.

É o caso da Chefe de Governo da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, que através de sua conta no Twitter garantiu que as administrações passadas “estavam destruindo” a Comissão Federal de Eletricidade (CFE).

“Quando Luz e Fuerza del Centro desapareceram, presumiram que a @CFEmx era uma empresa de classe mundial. Então eles estavam destruindo. Resumindo, privatizar tudo. Hoje a Europa sofre com esse modelo. A proposta de manter o investimento privado sem perder a soberania do setor elétrico: 46-54%”, escreveu o presidente da capital nas redes sociais.

Claudia Sheinbaum defendió la iniciativa de AMLO (Foto: Twitter/@Claudiashein)

Por sua vez, Jesús Ramírez Cuevas, porta-voz da Presidência, disse que “o lítio é um mineral estratégico para o futuro do país”. Ele também comparou o debate que está programado para ocorrer em 17 de abril em San Lazaro com a defesa do petróleo realizada pelo ex-presidente Lazaro Cardenas.

“O lítio é um mineral estratégico para o futuro do país. Impedir concessões privadas equivale à defesa do petróleo pelo general Cárdenas. Como então, empresas estrangeiras têm representantes no Congresso. O cerne do debate é cuidar do que é nosso”, escreveu Ramírez Cuevas em sua conta no Twitter.

“A história nos chama mais uma vez para defender o interesse nacional. O povo espera que os legisladores votem a favor do #ReformaEléctrica. A independência econômica é baseada na soberania energética. A eletricidade é nossa, dar a estrangeiros é traição”, acrescentou.

La Reforma eléctrica se discutirá el próximo 17 de abril (Foto: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM) Margarito Pérez

No entanto, o presidente do Conselho de Administração da Câmara dos Deputados, Sergio Gutiérrez Luna, compartilhou uma série de fotografias mostrando os legisladores da reunião do partido da cereja antes da discussão em San Lazaro. As imagens mostram Ignacio Mier, coordenador da bancada de Morena; Andrea Chávez Treviño, entre outros. Houve também a participação de Carlos Aysa, o PRI que “traiu” seu partido por apoiar a iniciativa Tabasqueño.

Mier Velazco também postou um vídeo mostrando legisladores do Movimento Nacional de Regeneração (Morena) cantando o Hino Nacional Mexicano e dizendo: “Estamos prontos @DiputadosMorena para defender a nação. É hora de definições. Reafirmamos nossa responsabilidade pelo povo do México, recuperamos a soberania do setor elétrico e acabamos com os abusos de empresas privadas. Chega de saques às custas dos mexicanos.”

Por outro lado, os deputados do Partido Revolucionário Institucional (PRI) chegaram à legislatura de San Lázaro um dia antes da discussão da reforma de López Obrador ter ocorrido para votar contra.

Legisladores de Morena se reunieron a un día del debate de la Reforma Eléctrica (Foto: Twitter/@Sergeluna_S)

Os 70 PRI, que chegaram por volta das 18:00 horas do dia 17 de abril em dois ônibus, querem impedir que os apoiadores do 4T “que estiveram na sexta-feira do lado de fora da Câmara dos Deputados os impeçam de entrar na votação, então vieram passar a noite com as malas, um ato que é conhecido na gíria política como “a festa do pijama”.

Separadamente, deputados federais do Partido da Revolução Democrática (PRD), liderados por Luis Cházaro, entraram no Palácio Legislativo por volta das 14h para garantir sua presença na reunião citada às 10h.

