Invasão da Ucrânia AO VIVO: A Rússia colocou negociações de paz em jogo e emitiu um aviso às tropas de defesa de Mariupol

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Local residents ride bicycles as the body of a civilian killed during Ukraine-Russia conflict lies in street near the Illich Steel and Iron Works in the southern port city of Mariupol, Ukraine April 15, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

A Rússia põe em risco as negociações de paz com a Ucrânia, dando um ultimato às tropas de Kiev em Mariupol durante o início do 52º dia da invasão.

O presidente Zelensky deixou claras as condições para chegar a acordos entre as duas nações, incluindo a cessação dos ataques em Mariupol.

A população continua a sofrer mais com as consequências e o horror dos ataques. De acordo com dados do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), quase um milhão e meio de habitantes do leste da Ucrânia estão sem água corrente, somando-se aos quatro milhões e meio que não têm acesso adequado à água potável.

Aqui está o minuto a minuto da invasão russa da Ucrânia (horário ucraniano, GMT+3):

Domingo, 17 de abril

5:05: Unidades de defesa aérea russas abateram um avião de transporte militar que transportava armas ocidentais nos arredores de Odessa, conforme relatado pela agência de notícias russa TASS.

“Perto de Odessa, as forças de defesa aérea russas derrubaram um avião de transporte militar ucraniano, que entregou um grande carregamento de armas fornecidas à Ucrânia pelos países ocidentais”, disse o porta-voz do Ministério da Defesa russo, major-general Igor Konashenkov.

4:48: Mais de 70% dos edifícios na cidade de Irpin foram danificados ou destruídos pelas forças russas, de acordo com Kyiv Independent citando o prefeito da localidade, localizado no extremo oeste de Kiev.

Em uma postagem do Telegram, Oleksandr Markushin disse que um estudo da ONU baseado em dados de satélite mostrou que 115 edifícios foram completamente destruídos, 698 foram significativamente danificados e 187 foram parcialmente danificados.

4:23: O Exército Russo pediu neste domingo às tropas ucranianas na cidade sitiada de Mariupol que se rendessem e deponham as armas a partir das 6:00 horas em Moscou, garantindo que assim sejam poupadas de suas vidas.

“As Forças Armadas russas oferecem aos militantes dos batalhões nacionalistas e mercenários estrangeiros bloqueados em Mariupol para acabar com as hostilidades e depor suas armas a partir das 06:00 horas de Moscou de domingo, 17 de abril, eles serão poupados de suas vidas”, disse o Ministério da Defesa russo em comunicado.

Em vez disso, as forças ucranianas que não deponham as armas “provarão seu destino”, como garantiu a Defesa Russa no comunicado, instando os militares ucranianos a tomarem “a única decisão correta de cessar as hostilidades”, onde quer que seus “manipuladores” os forcem a lutar “pelas idéias do nazismo”.

3:05: As remessas do mais recente pacote de assistência de segurança do governo Biden para a Ucrânia “começaram a chegar”, disse um funcionário da Casa Branca à CNN nesta noite de sábado.

O presidente dos EUA, Joe Biden, aprovou há alguns dias um pacote adicional de $800 milhões de armas, munições e assistência de segurança para a Ucrânia. Pela primeira vez, os Estados Unidos concordaram em fornecer a Kiev os tipos de capacidades de alta potência, como 11 helicópteros Mi-17; 18 canhões de obus de 155 mm e 300 drones Switchblade mais.

O envio de $800 milhões eleva para mais de $3 bilhões o valor total da ajuda militar que os Estados Unidos forneceram à Ucrânia.

2:17: O comandante-em-chefe da Marinha russa, almirante Nikolai Evmenov, reuniu-se na cidade de Sevastopol, na Crimeia, com a tripulação do navio 'Moskva', depois de ter afundado na quinta-feira passada no Mar Negro na sequência de uma explosão.

Durante a reunião, Evmenov informou ao pessoal da nau capitânia russa que oficiais, aspirantes e marinheiros continuariam a servir na Marinha Russa, e que as tradições do cruzeiro com mísseis 'Moskva' seriam cuidadosamente preservadas e continuadas, conforme relatado pelo Ministério da Defesa russo.

Além disso, o Portfólio de Defesa da Rússia informou na quinta-feira que o carro-chefe de sua Frota do Mar Negro afundou enquanto era rebocado após um incêndio como resultado de um ataque do Exército ucraniano, embora desde então não tenha dado mais detalhes sobre como essa ofensiva ocorreu.

A Ucrânia, por sua vez, garantiu que o navio russo explodiu porque foi atingido por dois mísseis de cruzeiro de fabricação ucraniana do tipo 'Netuno'.

00:21: O major-general russo Vladimir Frolov, do 8º Exército, morreu em combate em Ucrânia e foi enterrado na Rússia este sábado, de acordo com um comunicado do governador de São Petersburgo.

A declaração de Alexander Beglov não dá detalhes sobre quando ou onde Frolov morreu.

Vladimir Frolov

Como vice-comandante do 8º Exército, Frolov liderou forças destacadas em uma área perto de Mariupol, a cidade portuária devastada que a Rússia sitiou há quase três meses.

Imagens na mídia estatal russa mostram o túmulo de Frolov no cemitério Serafimovsky, em São Petersburgo, coberto de flores vermelhas.

Desde o início da invasão, o exército de Vladimir Putin tem enfrentado uma resistência feroz. Especialistas dizem que o Kremlin teve dificuldade em progredir tão rápido quanto esperava. E desde que sua ofensiva começou, o próprio Kremlin reconheceu mais de 21 mil soldados mortos em combate, a maioria deles jovens que foram enviados enganados para lutar, porque pensavam que estavam indo para o treinamento. A figura também inclui mais de 20 figuras militares de alto nível.

Notícias em desenvolvimento...

