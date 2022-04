Eles encontram uma pista que pode ajudar a encontrar Yolanda Martínez, uma mulher desaparecida por duas semanas na NL

Yolanda Martínez, uma mulher de 26 anos e mãe de uma criança menor de 6 anos, desapareceu em 31 de março. Ela foi vista pela última vez na Colônia Constituyentes de Querétaro, em San Nicolás, Nuevo León, desde aquele dia sua família procurou sinais que pudessem indicar seu paradeiro.

De acordo com as declarações que o pai deu à mídia, a última coisa que ele sabia sobre sua filha era que ele ficou para dormir na casa de sua avó e depois saiu para procurar trabalho.

O pai indicou que uma de suas primeiras impressões é que a jovem foi deixar um pedido de emprego para uma empresa na área de San Nicolás e Apodaca.

O caso poderia ter uma pista que poderia ajudar a localizá-lo: com o apoio de parentes, conhecidos e pessoas que se juntaram à busca, eles obtiveram um vídeo das câmeras de segurança na área onde Yolanda desapareceu, no qual a jovem é vista andando pela rua por volta das 11 da manhã.

(Foto: Captura de pantalla/Facebook)

“Eu tenho um acompanhamento por horas porque há alguns vídeos de onde ela sai da casa da avó e um vizinho que nos deu a facilidade, há duas fotos de onde ela sai”, disse Martínez.

O pai de Yolanda está em constante busca de sua filha por conta própria, indo a possíveis lugares e rotas no caminho que a menina desaparecida pode ter percorrido.

Nuevo León se tornou um dos estados com o maior número de mulheres desaparecidas nos últimos dias. Nas últimas semanas, 22 mulheres foram dadas como desaparecidas.

As autoridades também relatam que 10 delas já foram encontradas sem vida, indicando que continuam a busca por outras 12 mulheres.

Dadas as perspectivas, o governador do estado, Samuel García, anunciou em 14 de abril que uma extensão orçamentária de 50 mdp seria dada a fim de dar às instituições maior capacidade de análise de pesquisa e coordenar todo o protocolo que já existe na lei para a Comissão de Busca.

Boletín de búsqueda de Debanhi Escobar. Foto: Gobierno de Nuevo León

Ao mesmo tempo, ele acrescentou que o protocolo Alba seria implementado diante da crescente onda de desaparecimentos de mulheres registradas na entidade.

Esse mecanismo para a busca imediata de mulheres e meninas desaparecidas ou não localizadas começou a operar em 2012 em Ciudad Juárez, Chihuahua.

Ao mesmo tempo, um grupo especial foi criado para procurar e cuidar de feminicídios, que estarão à disposição do público e do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça de Nuevo León.

Note-se que só no primeiro trimestre de 2022, foram emitidos pelo menos 18 alertas para o desaparecimento de jovens na entidade, uma lista que inclui menores entre 12 e 15 anos, dos quais pelo menos 10 foram identificados.

Um dos últimos casos registrados é o de Debanhi Escobar, no qual as investigações continuam sendo realizadas. Até agora, sabe-se que na sexta-feira, 8 de abril, o estudante de Direito deslocou-se a uma Quinta no concelho de Escobedo, localizada perto da PGR, com dois amigos, que regressaram às suas casas e deixaram a jovem lá.

De acordo com os amigos que compareceram à festa com a jovem, eles saíram primeiro da reunião e pediram um táxi com um “contato confiável” para Debanhi, disse que o contato funciona em plataformas de viagens, mas o trabalho que foi feito foi fora da plataforma, sendo o motorista a última pessoa a ter contato com ela.

