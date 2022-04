Danna Paola incendiou as redes com um biquíni ousado: “Sob a influência da lua”

Danna Paola é considerada uma das artistas mexicanas com maior presença internacional devido à sua longa carreira no meio; ela constantemente recebe reconhecimento do público por meio de mensagens ternas que acabam transformando suas publicações em um reflexo do impacto que gerou entre ela. milhares de fãs. No entanto, isso não é tudo, ela também roubou mais do que um fôlego com suas roupas icônicas e beleza natural.

Este fim de semana não foi exceção, a protagonista de Amy: a garota de mochila azul surpreendeu seus mais de 33 milhões de seguidores no Instagram com algumas fotos que tirou de um lugar paradisíaco emoldurado por enormes palmeiras e grandes áreas verdes. Mas o centro das atenções não era a bela paisagem, mas a figura espetacular que a cantora usa aos 26 anos.

A artista de Mala Fama posou para a câmera em um biquíni aparentemente metálico revelador que contrastava com os raios do sol em sua pele e seus longos cabelos castanhos. Danna Paola completou seu look com um colar simples e óculos de sol grandes, mas o que acabou roubando todos os olhos foram suas pernas e abdômen contornado.

(Captura: @dannapaola/Instagram)

“Sob os efeitos da lua”, ela escreveu em seu post no Instagram e foi questão de minutos até que a caixa de comentários fosse preenchida com uma onda de bajulação em sua homenagem, onde enquanto alguns aproveitaram para enviar-lhe uma saudação e declarações de amor a ela, além de reconhecer o inegável beleza da mulher mexicana, outros aplaudiram sua ousadia.

“Corpazo”, “Filha do Mais!” , “Você é legal”, “Eu morro”, “O mais bonito do mundo”, “Você é lua cheia”, “O mais precioso”, “Mulher”, foram algumas reações. Na mesma seção, apareceram algumas figuras da mídia, como Apio Quijano, Sofía Reyes e Karla Días, que expressaram seus sentimentos por meio de emojis de fogo.

Em geral, as fotografias de Danna Paola provocaram euforia entre os usuários das redes sociais, que não ficaram satisfeitos em reconhecer sua beleza na seção de comentários, também replicaram as imagens em outras plataformas, tornando-as virais. Esta não é a primeira vez que o artista passa por uma situação semelhante.

(Captura: @dannapaola/Instagram)

Alguns dias atrás, ela postou uma foto que tirou do lado de fora de uma instalação, onde destacou um top tipo estrela em tons roxos que deixou seus fãs sem palavras pelas transparências e áreas precisas que cobriu. Atualmente, as duas fotos estão prestes a ultrapassar um milhão e meio de curtidas.

Anteriormente, Danna Paola compartilhou seus sentimentos sobre body shaming (humilhação corporal) depois que uma mídia impressa focada no recente artigo que fez em sua homenagem aspectos relacionados à beleza feminina e não aos seus últimos triunfos profissionais como ela pensava inicialmente. Diante das diferenças, a atriz falhou o ângulo através de sua conta no Twitter.

“Sempre que faço entrevistas, falo sobre meus projetos, meu estado atual, motivações, saúde mental, etc. Mas sempre me perguntam sobre meu físico, é sempre um ponto de opinião, e venho lutando com essas perguntas há anos e transformando-as em algo positivo”, disse.

Danna Paola tiene más de 33 millones de seguidores en Instagram (Foto: Instagram/@dannapaola)

“Desta vez durante a entrevista eles colocaram muita ênfase em como eu sou agora, especificamente com meu corpo, e eu honestamente evitei essas perguntas e me concentrei na minha saúde mental, pois isso me ajudou muito a cuidar de mim mesmo do lado de fora também”, acrescentou.

Na ocasião, a atriz explicou que a revista tentou enfatizar “como é agora” e procurou maneiras de transformá-los falando sobre questões relacionadas à saúde mental para que ela pudesse ter uma aparência melhor em todos os aspectos.

