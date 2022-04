Zelensky disse que as tropas de Kiev tiveram sucessos históricos significativos contra o exército russo.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habla durante una conferencia de prensa conjunta con los mandatarios de Polonia, Lituania y Letonia, en Kiev, Ucrania. Abril 13, 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, destacou os sucessos “significativos” contra o exército russo, embora tenha admitido uma situação “muito difícil” no sul e no leste, além de anunciar a campanha de plantio em todo o país e o restabelecimento de algumas ferrovias conexões.

“Os sucessos de nossas forças armadas no campo de batalha são realmente significativos. Historicamente significativo. Mas ainda não é suficiente para limpar nossa terra dos ocupantes. Vamos vencê-los mais”, disse Zelensky em um vídeo nesta sexta à noite.

A “tarefa número um é acelerar a paz”, disse ele, insistindo que a guerra causada pela invasão russa em 24 de fevereiro não terminará até que a Ucrânia receba mais armas e apoio financeiro para se defender.

Ele insistiu que a guerra terminará “assim que o mundo democrático reconhecer que o embargo do petróleo contra a Rússia e o bloqueio total de seu setor bancário são passos necessários para a paz”.

Zelensky aseguró que la guerra podría ser mucho más corta si se incrementan las sanciones contra Moscú y se aprovisiona de más armas su país REUTERS

As Forças Armadas ucranianas “estão fazendo isso de forma brilhante. Eles param os ataques dos ocupantes. Eles estão realizando contra-ataques. Eles já sobrecarregaram, no verdadeiro sentido da palavra, a aviação convencional russa tanto que são forçados a usar aeronaves estratégicas de longo alcance”, disse.

No entanto, admitiu que no sul e leste do país “a situação ainda é muito difícil”, e que não se pode falar em recuperação.

Nos distritos ocupados das províncias de Kherson e Zaporizhzhia, o exército russo “continua a aterrorizar civis”, relatou.

Zelensky acrescentou que “a crueldade com que as tropas russas estão tentando conquistar a região de Azov, Donbass, Kharkiv, apenas elimina a menor possibilidade de que esses territórios e essas pessoas, pelo menos em algum momento no futuro, tenham laços” com a Rússia.

O governante disse que esta sexta-feira se reuniu com todos os altos comandantes militares, o ministro do Interior e o chefe da sua delegação em conversações com a Rússia, entre outros, para discutir a cidade de Mariupol, sitiada pelos invasores, e disse que “estamos a fazer tudo o que podemos para salvar o nosso povo”.

A este respeito, o porta-voz do Ministério da Defesa, Oleksandr Motuzianyk, informou na sexta-feira que “os intensos combates continuam” e os invasores não podem capturar esta cidade por completo, segundo a agência Ukrinform.

El gobierno de Ucrania continúa preocupado por la situación del sur del país REUTERS

“A situação em Mariupol é difícil e a luta continua. O exército russo envolve constantemente unidades adicionais para invadir a cidade e, por enquanto, batalhas ativas estão ocorrendo perto da fábrica de Illich e na área portuária de Mariupol. Mas os russos não podem capturar esta cidade completamente”, disse Motuzianyk.

Zelensky também relatou que discutiu com seus ministros do governo como resolver os problemas econômicos urgentes que surgiram durante a lei marcial imposta após a invasão russa.

Ele ressaltou que quatro quintos de todas as empresas ucranianas já voltaram a trabalhar em uma área segura, particularmente empresas da indústria pesada, e que as redes de transporte estão sendo reconstruídas.

Nessas circunstâncias, acrescentou, “aconteça o que acontecer, em todas as cidades e comunidades onde não há presença de ocupantes e hostilidades, é necessário restaurar a economia ao máximo”.

O presidente disse que o Ministério da Política Agrícola e Alimentação informou que a campanha de plantio começou e continua em todas as regiões, incluindo Luhansk e Donetsk.

Ele também anunciou que a restauração de estradas e ferrovias já começou, e que a partir deste sábado a conexão ferroviária com Chernihiv e Nizhyn será restabelecida, e que os trens já estão circulando entre as cidades da região de Sumy.

(Com informações da EFE)

CONTINUE LENDO: