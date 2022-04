“Você vai para o México ou vai para a Iberdrola?” : Ignacio Mier defendeu a Reforma Elétrica dos adversários

Ignacio Mier Velazco, coordenador da bancada do Movimento Nacional de Regeneração (Morena), disse que no dia 17 de abril a Reforma Elétrica do presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) será debatida e votada na Câmara dos Deputados.

Através de sua conta oficial no Twitter, o legislador morenista atacou o bloco de oposição, o Partido de Ação Nacional (PAN), o Partido Revolucionário Institucional (PRI) e o Partido da Revolução Democrática (PRD), observando que suas acusações sobre a discussão de a iniciativa sobre o assunto energia de López Obrador em San Lazaro são falsas.

“PRIANRD, não fique confuso ou queira ficar confuso. A reforma da eletricidade será discutida e votada no domingo com os 12 pontos que eles propuseram. Todos assumem seu papel e responsabilidade perante seus constituintes e a Pátria. Você está indo para o México ou para Iberdrola? Você decidirá livremente”, escreveu Ignacio Mier nas redes sociais.

Mier Velazco defendió la Reforma de AMLO de los opositores (Foto: Twitter)

A publicação do Morenista veio como resultado de comentários do secretário da Comissão de Energia e membro do Grupo Parlamentar do PRD em San Lázaro, Mauricio Prieto Gómez, em que ele indicou que a festa da cereja vai adiar o debate sobre a Reforma da Eletricidade no próximo domingo porque, de acordo com suas declarações, eles não conseguiram os votos necessários.

“Estamos pedindo que essa iniciativa seja descartada e uma montada. Não podemos estar sujeitos ao que o Executivo diz, somos um poder a par. O Legislativo terá que apresentar uma proposta que atenda às necessidades do país. O objetivo final é que a eletricidade custe menos aos mexicanos, e o que eles apresentaram não diz como eles vão alcançá-la”, disse o perredista.

No entanto, Prieto Gómez comentou que sua posição é clara: votar contra a Reforma da Eletricidade. Ele também anunciou que a coalizão PRD PAN e PRI, Going for Mexico, apresentará uma iniciativa para substituir a de López Obrador.

Mauricio Prieto dijo que Morena aplazará el debate de la Reforma Eléctrica (Foto: Twitter/@soymauprieto)

“Estamos totalmente firmes, comprometidos, vamos votar convencidos de que isso não ajuda os mexicanos, e tenho certeza de que no domingo vamos descartar e, nos dias seguintes, apresentar o preparado pela Va por México”, disse Prieto Gómez.

Por seu lado, Cynthia López Castro, legisladora do partido tricolor, como Prieto Gómez, alertou que Morena vai adiar a sessão do próximo domingo e disse que “será a primeira reforma constitucional que perderão”.

“Morena quer mudar a sessão de domingo, não importa o quanto eles queiram, eles não vão mais conseguir os 54 votos de que precisam. Será a primeira reforma constitucional que eles perderão nesta LXV Legislatura”, escreveu o legislador tricolor no Twitter.

López Castro aseguró que será la primera Reforma Constitucional que Morena pierde (Foto: Twitter/@cynthialopezc1)

Além disso, o azul e branco Jorge Romero Herrera afirmou que nem mesmo no domingo de Páscoa ele “reviverá” a Reforma Elétrica.

O deputado da Ação Nacional disse que a iniciativa do partido da cereja “nasceu morta” e é assim que vai ficar, já que a bancada azul e branca, juntamente com o bloco da oposição, preparou sua estratégia para impedir que o partido da cereja e seus aliados, o Partido Trabalhista (PT) e o Partido Ecologista Verde (PVEM), de dar-lhes uma bala.

“Nem mesmo no próximo domingo de Ressurreição Morena na Câmara dos Deputados conseguirá reviver a iniciativa da Reforma Elétrica do Executivo, já que ela nasceu morta e é assim que ela vai ficar. Os deputados do PAN estão prontos para evitar qualquer albazos”, disse o azul e branco nas redes sociais.

