Vídeo: minutos de angústia pela conflagração de um ônibus SITP no centro de Bogotá

Na tarde da Sexta-feira Santa, ocorreu uma emergência na cidade de Antonio Nariño, onde um ônibus do Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) pegou fogo e causou minutos de angústia com a magnitude das chamas.

O carro era propriedade da concessionária, este é o meu ônibus S.A.S que percorreu a rota Bachué-Bosque San Carlos e sofreu o acidente na 1ª rua com a corrida 24 B.

Felizmente, o evento deixou apenas perdas materiais, mas não de vidas, uma vez que os seis passageiros que estavam a bordo evacuaram o veículo a tempo, de acordo com a reportagem da televisão pública RTVC Noticias.

Circulou nas redes sociais um vídeo no qual é ouvida a voz de outro motorista da SITP, que afirma ter ajudado a controlar as chamas e que, apesar de terem usado os três extintores que carregava como parte do kit de emergência.

“Uma vez relatado o incidente, os protocolos do caso foram ativados e a assistência da Equipe de Bombeiros da Estação Central foi atendida”, citaram na RTVC Noticias o que disseram no Transmilenio para este caso.

Na revista Semana, eles relataram que as autoridades iniciaram uma investigação correspondente para determinar o que causou o incidente.

“O veículo modelo 2014 passará por uma revisão do grupo de frota elétrica da auditoria para determinar os motivos que geraram o evento. Uma vez conhecidas as causas, as correções necessárias serão tomadas”, enfatizaram o que explicaram no Transmilenio.

A outra emergência que ocorreu na Sexta-Feira Santa foi o caso de um menor de 12 anos perdido no Santuário de Monserrate.

O coronel Diógenes Serrano, diretor de Defesa Civil em Bogotá, em diálogos no Morning News da Blu Radio, informou que a menor se identificou como Victoria José Díaz.

“O relatório é de uma menina de 12 anos, vestindo um moletom rosa e se perdendo na trilha de Monserrate”, disse Serrano.

Além disso, o diretor da Defesa Civil fez uma série de recomendações para as pessoas que vão subir o morro, “é preciso estar muito atento às crianças e não deixá-las ir”.

O coronel Diógenes ressaltou que mais de 10.000 pessoas já subiram para Monserrate. E alertou que, embora a travessia de pedestres esteja habilitada até o meio-dia, o teleférico e o funicular continuarão operando.





