Vídeo: Com três expulsões, Independiente Santa Fe perde em Bogotá para Alianza Petrolera

Na noite desta sexta-feira, 15 de abril, a 16ª data da Liga BetPlay I 2022 começou com o duelo entre Independiente Santa Fe e Alianza Petrolera.

Em meio à dolorosa notícia que deixou o futebol colombiano de luto na Páscoa após a morte de Freddy Rincón, o clube onde o Colosso de Buenaventura começou sua carreira esportiva, ele prestou homenagem ao ídolo da equipe colombiana no estádio Nemesio Camacho El Campín em Bogotá .

No meio da luta pela permanência dentro do grupo de oito clubes qualificados para home runs das semifinais, a bola rolou na capital colombiana com o clube do leão hospedando os santandereanos, que não conseguiram vencer como visitante durante todo o semestre.

Com as seguintes escalações, foi assim que as duas equipes saíram no campo de jogo da capital, de mãos dadas com a arbitragem do juiz central, Carlos Ortega Jaimes:

SANTA FE INDEPENDENTE: 4-2-3-1 (DT: Martin Cardetti)

Leandro Castellanos; Harold Gomez, Francisco Meza, Kevin Mantilla, José Ortiz; Carlos Sanchez, Yeiler Góez; Jerson Gonzalez, Harold Rivera, Neyder Moreno; Wilson Morelo.

ALIANZA PETROLERA: 4-2-3-1 (DT: Hubert Bodhert)

José Luis Chunga; Jair Castillo, Richard Renteria, Jaider Riquett, Leonardo Saldaña; Julián Guevara Muñoz, Freddy Florez; Kevin Londono, Luis Miguel Angulo, Estefano Arango; Bryan Gil.

Resumo da partida:

No minuto 3, um chute fracassado foi registrado pelo meio-campista Yéiler Góez na ala direita da quadra. Um chute destro foi salvo em um porão grande por José Luis Chunga e levou a um pontapé de canto em favor dos locais. Essa foi a primeira aproximação do perigo.

O goleiro da equipe de Barranqueño se mostrou no minuto 2 de compromisso, encolhendo o primeiro tiro claro da equipe do leão/ (Twitter: @WinSportsTV)

Aos 8 minutos veio a primeira controvérsia da partida sobre uma jogada que teve que ser revisada pelo VAR e na qual Kevin Mantilla foi expulso, por uma sujeição a Bryan Gil fora da área com o recurso de “último homem”. No início, o juiz Carlos Ortega havia apenas admoestado o cardeal defensor, mas depois de rever a ação, ele decidiu mudar seu cartão para um vermelho direto.

O juiz central Carlos Ortega mudou o cartão amarelo de vermelho para o zagueiro central cardinal e em 10 minutos Santa Fé ficou com menos um futebolista/ (Twitter: @WinSportsTV)

Cardetti decidiu reorganizar sua equipe sacrificando Harold Gomez e entrando em Kherson Malagon em uma variante defensiva aos 16 minutos.

Em 20′, Alianza teve a chance mais clara de abrir o noivado após um chute cruzado de Bryan Gil, que o goleiro Leandro Castellanos salvou para mandar para o canto.

O jogo ficou mais violento com o passar dos 26 minutos. Foi assim que o VAR teve que intervir novamente para expulsar Leonardo Saldaña da Alianza Petrolera, a quem Yéiler Góez havia cometido uma ofensa e pela qual recebeu um cartão amarelo, mas que reagiu com um chute com os golpes contra seu rival.

Uma ação antidesportiva revisada pelo VAR levou à expulsão do zagueiro da Alianza Petrolera/ (Twitter: @WinSportsTV)

Aos 31 minutos, um pontapé de canto tomado por Hárold Rivera e liderado por Francisco Meza terminou por pouco em gol para o Santa Fe. O teste acertou o taco da mão direita de Chunga e foi a aproximação mais clara da equipe de Bogotá no primeiro tempo:

Harold Rivera mandou um cruzamento que Francisco Meza cabeceou e quase terminou no gol do Independiente Santa Fe/ (Twitter: @WinSportsTV)

Incrivelmente, Santa Fe ficou com 9 jogadores na quadra aos 32 minutos depois que Jerson Malagón pegou a camisa e derrubou Bryan Gil sem querer, em uma ação de último homem que lhe rendeu um cartão vermelho direto:

Em uma jogada de último recurso, Santa Fe ficou sem dois jogadores de futebol em campo e sofreu desde o primeiro tempo a inferioridade do número contra a Alianza Petrolera/ (Twitter: @WinSportsTV)

Com notável superioridade numérica e bola segurando, Alianza Petrolera sabia como conduzir a bola de seu próprio campo e na ala direita, Kevin Londoño foi capaz de enviar um cruzamento para a figura, Bryan Gil, que, habilitado, controlado e em duas vezes definiu o 0-1 da noite sem problemas contra Leandro Castellanos:

O atacante do Alianza Petrolera comemorou o primeiro gol da noite em Bogotá após cruzamento de Kevin Londoño/ (Twitter: @WinSportsTV)

