Tempo no México para 16 de abril: sábado de glória com temperaturas acima de 40ºC

Prevê-se que o Serviço Meteorológico Nacional tenha temperaturas acima de 40º C em mais de 18 entidades em todo o país. Isso se deve à presença de uma onda de calor que gerará um ambiente noturno muito quente. No entanto, as chuvas também estarão presentes, especificamente no nordeste, leste e sudeste do país devido à entrada de umidade do Golfo do México, do Oceano Pacífico e do Mar do Caribe.

O México registrará temperaturas mínimas de até -5º C nas áreas montanhosas de Chihuahua e Durango. Em contraste, os máximos irão até 45º C em Coahuila, Nuevo Leon, Tamaulipas, San Luis Potosí, Queretaro, Hidalgo, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Campeche e Yucatan e até 40° C em Sonora, Colima, Estado do México, Tabasco e Quintana Roo.

Valle de México: Ambiente frio a temperado está previsto ao amanhecer, bem como céu nublado a nublado durante o dia, com probabilidade de chuvas isoladas na Cidade do México e no Estado do México, que podem ser acompanhadas por choques elétricos.

Clima en México para el 16 de abril de 2022. Foto: @conagua_clima

Na Cidade do México, prevê-se uma temperatura mínima de 16 a 18° C e máxima de 29 a 31° C. Para a capital do Estado do México, uma temperatura mínima de 9 a 11° C e máxima de 26 a 28° C.

Península da Baja California: céu parcialmente nublado e sem chuva na região. Ambiente frio durante a manhã com geada nas áreas montanhosas da Baja California. À tarde, a atmosfera será quente a quente.

Pacífico Norte: céu parcialmente nublado a maior parte do dia. Não chove na região. Atmosfera matinal fria e fria a temperada em Sinaloa. À tarde, ambiente quente a quente.

Pacífico Central: céu parcialmente nublado e sem chuva. Ambiente fresco pela manhã, à tarde ambiente quente a muito quente.

Pacífico Sul: céu nublado à tarde com aguaceiros, choques elétricos e prováveis quedas de granizo em Chiapas, bem como chuvas isoladas em Oaxaca e sem chuva em Guerrero. Ambiente fresco pela manhã com bancos de nevoeiro nas áreas montanhosas e quente a muito quente à tarde nas áreas costeiras.

Clima en México para el 16 de abril de 2022. Foto: @conagua_clima

Golfo do México: Parcialmente nublado pela manhã e nublado à tarde; aguaceiros isolados em Tamaulipas. Não chove em Veracruz e Tabasco. Ambiente fresco ao amanhecer com margens de nevoeiro em áreas montanhosas da região e quente a muito quente à tarde.

Península de Yucatán: Céu limpo durante a manhã e muito nublado à tarde, sem chuva na região. Atmosfera matinal amena e à tarde ambiente quente a muito quente.

Mesa del Norte: Céu parcialmente nublado a maior parte do dia com chuvas isoladas em Coahuila, Nuevo León e San Luis Potosí. Não chove no resto da região. Ambiente matinal frio a muito frio com geada nas montanhas de Chihuahua e Durango. À tarde, ambiente quente a quente.

Mesa Central: céu parcialmente nublado pela manhã e nublado à tarde com chuvas isoladas em Querétaro, Hidalgo, Morelos e Puebla. Atmosfera matinal fria a fria em áreas montanhosas. À tarde, ambiente acolhedor.

