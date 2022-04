Putin ordenou “a caça ao presidente Zelensky” e colocou o general Alexander Dvornikov no comando da missão

Por ordem direta de Vladimir Putin, a nova assembléia do painel militar russo para a Ucrânia inclui uma reformulação tática-estratégica no terreno pelo general Alexander Dvornikov . O novo comandante russo é precedido por uma reputação reprovável que o une como “o açougueiro sírio” por sua ação na guerra civil do país árabe. Lá, ele liderou ataques conjuntos de “empreiteiros” russos e forças leais ao ditador sírio Bashar al-Assad, que sob seu comando arrasou a cidade de Alepo e toda a região da Duma.

As operações militares de Dvornikov na Síria estão sendo investigadas por um tribunal alemão que aplicou o princípio da jurisdição universal para crimes de guerra pelo uso de armas neurotóxicas. A pesquisa se concentra em comandantes de tropas russos e sírios que também usaram bombas de fragmentação em civis, que são proibidas por um Tratado Internacional assinado por 37 países em 2008. Esses eventos fizeram com que Dvornikov se juntasse a uma lista de militares russos e sírios sancionados pelo Reino Unido e fosse incluído na investigação de crimes de guerra no arquivo que está sendo processado na Alemanha.

Considerando os antecedentes do general Dvornikov, Washington, Bruxelas e OTAN expressaram preocupação com a recente nomeação do controverso comandante por Vladimir Putin. A União Europeia (UE) sugeriu que a designação acenda luzes vermelhas nas próximas semanas da guerra em curso.

O brigadeiro Kevin Ryan, ex-adido militar de Washington em Moscou, que desde sua aposentadoria é conselheiro do Centro Belfer, disse à imprensa norte-americana que Dvornikov terá sob seu comando um grande número de tropas substitutas na frente ucraniana. Todas essas tropas foram disponibilizadas na última terça-feira por ordem direta de Vladimir Putin e incluem forças terrestres, marítimas e aéreas; portanto, é claro que quando analistas militares ocidentais mencionaram no dia passado uma retirada russa das adjacências de Kiev e falaram de uma guerra quase perdida para Moscou, No momento as coisas não parecem ser assim, apesar da louvável resistência ucraniana e além do impacto que o naufrágio - na última quinta-feira - do navio Moskva, o carro-chefe da marinha russa no Mar Negro, gerou em Moscou.

As agências de inteligência ocidentais se referiram ao movimento russo há dez dias como um recuo, não uma retirada final, e definiram os eventos como uma tática de reagrupamento, que vem acontecendo desde a semana passada, então uma contra-ofensiva russa iminente é esperada com operações massivas que incluem saturação bombardeios com artilharia pesada, força aérea e sistemas de mísseis.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky (REUTERS) via REUTERS

Neste momento, os combates continuam intensamente no sul da Ucrânia e na região leste do país, demonstrando que as agências de inteligência ocidentais estavam corretas em sua análise do movimento russo e que os ataques de artilharia e mísseis, bem como bombardeios aéreos, continuam em grande áreas de território. que molda a estratégia de “terra arrasada” que o comandante Dvornikov gosta, e é por isso que Vladimir Putin o escolheu para reverter o desempenho irregular de suas forças militares na Ucrânia.

Por outro lado, relatórios de satélites da OTAN indicam que o general Dvornikov está concentrando forças no leste do país, uma área que foi novamente fortemente atacada pelos russos. No entanto, existe um “plano adicional” que acompanha as ordens de ações ofensivas do general Dvornikov, que não só procurará tomar com sucesso a capital, Kiev; mas por ordem direta do presidente Putin, “a caça ao presidente Volodymir Zelensky” , a quem o A CIA dos EUA informou que é o alvo principal de uma Brigada de Comando Especial Russa dividida em duas seções de cerca de 80 homens altamente treinados para acabar com suas vidas.

A comunicação da CIA ocorreu há oito dias, então Zelensky e sua equipe estão constantemente em movimento, movendo-se no leste da Ucrânia, do centro para o norte, evitando o sul por causa de sua proximidade com a Crimeia, onde os comandos russos estabeleceram sua base operacional e de onde planejam caçar Zelensky . A inteligência dos EUA especula que a força especial já esteja operando atrás das linhas ucranianas na cidade portuária de Mariupol, que foi destruída por bombardeios russos e está cercada desde o início das ações militares em fevereiro.

De acordo com a agência norte-americana, a ordem de Putin ao general Dvornikov tem sido direta e rigorosa. Putin pretende a eliminação física de Zelensky e sua equipe para desencadear a resistência ucraniana , de modo que o risco para a integridade física do presidente cresceu perigosamente, assim como seus conselheiros próximos e líderes militares, que fortaleceram sua segurança como indicado para informações de inteligência. Um ataque de decapitação russa seria iminente e já foi tentado por Moscou pelo menos duas vezes desde 24 de fevereiro.

De acordo com Washington, a Rússia procura mudar rapidamente a maré da guerra assassinando o presidente ucraniano. Hoje, os avanços que a indústria militar desenvolveu são letais e o perigo para Zelensky é extremamente alto, dada a tecnologia de vigilância eletrônica que pode fornecer aos russos informações sobre seu paradeiro em tempo real, se o presidente não for rigorosamente cuidadoso em seus movimentos.

A força-tarefa próxima a Zelensky é pequena e se move de um lugar para outro evitando o uso de telefones celulares, até mesmo o próprio telefone via satélite do presidente Zelensky, que tem sido constantemente monitorado pela tecnologia de inteligência russa, foi alterado. Além disso, a segurança de Zelensky deve ser protegida de outras ameaças potenciais, como o circuito secreto de câmeras que os militares russos instalaram nas cidades que ocuparam e das quais recuaram; Os comandantes russos sabem que Zelensky está planejando visitar essas cidades e que o perigo deve ser considerado de acordo com o relatório da CIA. Além disso, a tecnologia de detecção de voz nesses e em outros lugares, que poderia identificar Zelensky quando ele fala, foi bloqueada com a ajuda da OTAN, dado o perigo letal que emerge dos drones russos, sejam eles ativados remotamente ou configurados por meio de um temporizador que pode obter informações em tempo real. sobre os movimentos da caravana presidencial. Com as informações obtidas de qualquer uma dessas tecnologias, Moscou pode executar ataques aéreos ou mísseis ultrassônicos que atingem seu alvo, dependendo da distância entre dois e quatro minutos de disparo.

Potencialmente, haverá muitas outras ameaças nos próximos dias para o presidente ucraniano. Bruxelas e Washington também estão preocupados com o que as forças russas reorganizadas, com homens mais experientes e novas tecnologias, podem fazer no campo de batalha no leste e centro da Ucrânia, enquanto procuram se afirmar no terreno nas próximas semanas. A maior preocupação, no entanto, é um ataque direto a Zelensky para desencadear a resistência das forças ucranianas. É isso que Vladimir Putin está procurando, ele já tentou antes e é altamente possível que ele tente novamente com o general Alexander Dvornikov, seu novo comandante de operações na Ucrânia.

CONTINUE LENDO:

Quem é Alexander Dvornikov, o general conhecido como “o açougueiro da Síria” que foi nomeado por Putin para varrer o leste da Ucrânia