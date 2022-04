Páscoa 2022: os destinos paradisíacos que mexicanos famosos visitaram nas férias

Com a Semana Santa, não só chegam as comemorações religiosas, mas também costuma ser acompanhada por alguns dias de folga para alguns mexicanos. Assim, estudantes que entram de férias ou funcionários que têm algumas datas de folga do trabalho costumam usar esses dias de abril para sair e fazer uma pausa na rotina.

Nesse sentido, o show business também não ficou muito atrás e em 2022 várias celebridades decidiram pegar suas malas e ir a lugares incríveis para aproveite a temporada já sozinho ou com seus respectivos entes queridos.

Las playas son un lugar para visitar en semana santa (Foto: EFE/David Guzman) EFE

Cynthia Urias, apresentadora do programa Tell Me Now! , compartilhou algumas imagens de sua visita mais recente às praias de Sinaloa de sua conta no Instagram.

Então, há alguns dias ela compartilhou uma foto colorida enquanto estava sentada em um iate e vestindo um maiô amarelo com a legenda “Girl Power”.

famosos mexicanos semana santa (Foto: IG cynthiaurias)

“La Sonora Matancera estava certa quando disse: no mar a vida é mais saborosa”, escreveu.

As reações não demoraram a chegar e muitos internautas encheram a caixa de comentários da também atriz de novela com lisonjas.

“Você está muito bonita”, “linda”, “espetacular”, “você tem um sorriso adorável”, foram algumas das menções que ele recebeu.

Além disso, nos dias seguintes, Urias compartilhou com seus seguidores dessa rede social belos momentos com seus filhos na praia.

famosos mexicanos semana santa (Foto: IG patoborghetti)

Embora Patricio Borghetti não seja natural do México, mas da Argentina, grande parte de sua carreira artística foi passada em território nacional. Além disso, nesta ocasião, o ator de novelas como Rebelde ou Amor mío decidiu ir com seu parceiro Odalys Ramírez para um destino muito mais frio.

Os cônjuges foram para Park City Mountain com seus filhos, local localizado em Utah, Estados Unidos, caracterizado por suas grandes montanhas cheias de neve e onde o esqui é uma de suas melhores atrações.

Nas imagens mostradas nos perfis do Instagram de ambos os artistas, eles são muito calorosos curtindo belos momentos com seus filhos.

“Eles não sabem o quanto eu estava com medo de esquiar. E hoje eu gosto muito disso. Coisas sensacionais acontecem quando você supera seus medos”, escreveu Odalys de seu relato.

La actriz tuvo una cena romántica (Foto: IG barbaraderegil)

Alguém que não parou de aproveitar esses encontros foi Barbara de Regil, que mostrou seu mais recente para Punta de Mita, Nayarit.

A atriz de Rosario Tijeras não só aproveitou para mostrar algumas fotos mostrando seu abdômen trabalhado, mas também compartilhou com seus fãs alguns momentos românticos que viveu com o marido nos últimos dias.

Mas nem tudo foi cor-de-rosa para a atriz, já que ela teve um incidente com um ouriço-do-mar e foi ao médico para cuidar.

Bárbara se lastimó el pie (Foto: IG barbaraderegil)

“Minhas férias no médico, hahahahaha, bem a vida não é perfeita”, escreveu em um Instastorie enquanto era ouvido gritando por causa da dor de uma injeção que foi colocada na sola de seu pé.

Mais tarde, Bárbara mostrou a seus seguidores um jantar romântico que teria com seu parceiro, onde observou uma luxuosa instalação de praia com letras gigantes onde se lia “Love”

A motorista Tania Rincón ficou grande e ela, seu parceiro, seus dois filhos e os avós de seus filhos estão em uma viagem inesquecível em um cruzeiro pela Disney .

La famosa fue a un crucero (Foto: IG taniarin)

A artista compartilhou em sua conta do Instagram momentos tocantes nadando na praia ou conhecendo personagens como Pato Donald, Nemo, entre muitos outros.

“Acumular memórias e comemorar que meus pais estão conosco nesta viagem” ou “Muito feliz” são algumas das descrições que a famosa mulher colocou em seu post.

