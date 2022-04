“Obrigado pelo seu apoio”: 73% dos usuários querem que Elon Musk compre o Twitter

FILE PHOTO: SpaceX founder Elon Musk reacts at a post-launch news conference after the SpaceX Falcon 9 rocket, carrying the Crew Dragon spacecraft, lifted off on an uncrewed test flight to the International Space Station from the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, U.S., March 2, 2019. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Depois de Elon Musk, CEO da Tesla e Space X disse que se ofereceu para pagar US$ 54,20 por ação da Twitter, 41 bilhões de dólares pela compra da rede social na íntegra, houve todos os tipos de comentários, reações, memes e até pesquisas para conhecer a opinião dos usuários da rede social. Supostamente 73 por cento são a favor de concluir a compra do magnata.

Nesta tarde, em meio ao suspense sobre a aquisição da plataforma, Elon Musk fez um tuíte no qual agradeceu o apoio de milhares de pessoas.

Em seu post nesta tarde de sexta-feira, ele anexou uma pesquisa realizada pelo Bitcoin Archive, uma conta com quase um milhão de seguidores especializada em dar notícias e opiniões sobre criptomoedas e tecnologia. Naquela pesquisa pública, ele perguntou aos usuários se eles concordavam com a compra do Twitter por Elon Musk.

(Foto: Captura de pantalla/Twitter)

A pergunta respondida por 19.494 pessoas, teve 73% a favor de Elon Musk ser o novo proprietário e 27% disseram que discordou. Devido aos resultados, o magnata compartilhou a pesquisa Bitcoin Archive em sua conta e agradeceu o apoio que recebeu.

Ressalta-se que esta não é uma pesquisa realizada por profissionais da área de mensuração estatística, uma vez que foi feita de forma aleatória, o que foi visto principalmente pelos seguidores da conta. Ou seja, seu valor reside no fato de Elon Musk ter citado o tweet para agradecer o resultado e não representar a opinião de todo o Twitter.

Além do resultado, vários usuários comentaram a publicação, destacando que o bilionário sul-africano não deve gastar tanto dinheiro na aquisição de uma rede social e que esse dinheiro deve ser usado para combater a fome no mundo ou construir casas para pessoas em situação de vulnerabilidade.

(Foto: Captura de pantalla/Twitter)

“Não. Eu deveria usar o dinheiro para algo mais útil, como combater a fome no mundo, ajudar as pessoas na rua ou algo mais importante”, disse um usuário. Também houve opiniões dizendo que eles não querem que o Twitter se torne Facebook ou 4chan.

A jogada de Musk vem depois de sábado ele se perguntar no Twitter se a rede social estava “morrendo” e chamou a atenção para usuários como o cantor Justin Bieber, que são muito seguidos mas raramente publicam. “A maioria dessas contas 'top' raramente tuita e publica muito pouco conteúdo”, escreveu o chefe da Tesla, legendando uma lista dos 10 perfis com mais seguidores - que inclui a si mesmo no número oito, com 81 milhões de seguidores.

O bilionário, que atualmente detém quase 73 milhões e meio de ações da empresa de courier, havia se tornado um crítico da rede social e questionou se suas regras aderem “rigorosamente” ao princípio da liberdade de expressão.

(Foto: Captura de pantalla/Twitter)

Essas críticas haviam despertado suspeitas em alguns setores, inclusive entre os próprios funcionários do Twitter, que estavam preocupados com o fato de Musk exercer poder excessivo na empresa para mudar seus padrões éticos de publicação, incluindo a suspensão da conta sancionada do ex-presidente dos EUA Donald Trump por considerar que suas mensagens instigaram o assalto ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

Musk acumulou mais de 80 milhões de seguidores desde que entrou no site em 2009 e usou a plataforma para fazer vários anúncios, incluindo o anúncio de um acordo de privatização da Tesla que o colocou em apuros com reguladores.

