O que se sabe sobre Debanhi Escobar uma semana após seu desaparecimento

Debanhi Escobar Bazaldúa desapareceu no início do sábado, 9 de abril, depois de participar de uma festa no dia anterior. Uma semana após seu desaparecimento, foram divulgadas informações sobre as circunstâncias em que seu rastro foi perdido.

A versão dos eventos relatados pelos amigos com quem participou do encontro indica que Debanhi deixou o local a bordo de um veículo que oferecia serviços de transporte, sem registro em nenhum dos aplicativos de mobilidade. O adolescente deixou o carro na estrada para Ladero, aproximadamente às 5 da manhã, devido a supostas divergências com o motorista.

El chófer del automóvil donde Escobar viajaba fue el último en verla.(Foto: Instagram / @debanhi.escobar)

O motorista do carro para onde Escobar estava viajando foi o último a vê-la e tirou sua foto mais recente dela. O instantâneo mostra uma mulher magra, de pele branca, com cabelos castanhos, longa e reta, vestindo uma blusa branca, uma saia escura, botas pretas, tipo Converse.

Dias após o desaparecimento, na terça-feira, 12 de abril, as autoridades prenderam Jesús N, possivelmente relacionado ao caso. O homem de 46 anos, que foi identificado por várias pessoas como um perseguidor que tentou levar várias mulheres, foi preso a 40 quilômetros da cidade de Monterrey, no bairro de Los Pilares.

Mario Escobar, pai de Debanh, afirmou em entrevista a diferentes meios de comunicação que durante esses dias ele foi vítima de extorsão tentativas, além de que, por meio de ligações e mensagens nas redes sociais, eles receberam pistas falsas sobre o paradeiro de sua filha.

Samuel García, governador de Nuevo León, emitiu um decreto extraordinário concedendo poderes para agir imediatamente na busca por mulheres desaparecidas no status, de modo que todas as informações recebidas em relação ao caso de Debanhi Escobar sejam corroboradas. No entanto, a grande quantidade de dados falsos retarda a investigação, então o pai da jovem pediu às pessoas que parassem de brincar.

La Comisión Local de Búsqueda de Personas del estado de Nuevo León ofrece 100 mil pesos a quien proporcione información útil. (Foto: Comisión Local de Búsqueda de Personas).

A este respeito, na ausência de provas suficientes para avançar o caso, nesta sexta-feira, a Comissão Local para a Busca de Pessoas do O estado de Nuevo León anunciou uma recompensa de 100.000 pesos por informações úteis para encontrar Debanhi. A entidade que oferece a remuneração é uma das beneficiárias do decreto assinado por García, no qual o governo se comprometeu a triplicar a capacidade da comissão.

Las autoridades piden no compartir informes que compliquen la investigación. mientras tanto la búsqueda continúa.(Foto: REUTERS/Andrea Jimenez) REUTERS

Através do cartaz onde se oferecem para recompensar quem dá qualquer indicação do paradeiro da jovem, eles reiteram aos cidadãos o pedido de responsabilidade e não compartilhar relatórios que complicam a investigação.

Mario Escobar e Dolores Bazaldúa garantiram que o rastreamento continua e que na companhia de voluntários eles viajaram pela parte leste da rodovia para Laredo. Eles também indicaram que a busca será estendida até mesmo a outros estados, já que recentemente receberam uma ligação do promotor de Tamaulipas, onde termina a cidade onde termina a estrada onde sua filha foi vista pela última vez.

CONTINUE LENDO: