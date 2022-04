Miguel Trauco jogou na vitória do Saint-Étienne, saiu da zona de rebaixamento e se agarra à Ligue 1

Miguel Trauco fez parte da vitória do Saint-Étienne por 2-1 sobre o Stade Brestois, no âmbito da 32.ª jornada da Ligue 1, onde sua equipe luta data a data para se afastar completamente do rebaixamento zona. O peruano entrou no segundo semestre com o resultado já definido. Seu clube só tem sete pontos a mais do que o último lugar, faltando seis datas para jogar.

A partida começou complicada, quando o francês Franck Honorat marcou apenas nove minutos no confronto para a equipe visitante. No entanto, os locais se recuperaram com grandes atuações de Mahdi Camara, autor de duas assistências, e do gabonês Denis Bouanga, que marcou uma dobradinha para selar o resultado e levar os três pontos.

A antiga Sports University University entrou em campo quando seu treinador decidiu colocá-lo em sua posição natural, deixando o senegalês Sada Thioub em 68 minutos. Desde então, a convocação para a seleção peruana esteve envolvida em ações ofensivas e defensivas, mas nenhuma ação foi perigosa o suficiente e os goleiros não permitiram mais gols na partida.

Com 30 pontos, o Saint-Étienne encerrará a 32ª jornada da primeira divisão francesa na caixa 17 , o que permite que eles permaneçam na Ligue 1 com seis datas restantes para jogar. No entanto, os três últimos não estão muito atrás. O que está na parte inferior da tabela, Metz, tem 23 pontos e tem chance de ser salvo. Na caixa 19 está o Girondins Bordeaux com 26 pontos, enquanto Clermont está em 18º lugar com 28 pontos.

Lembre-se de que neste torneio europeu, os dois últimos perdem a categoria, enquanto o terceiro último joga a repescagem contra uma equipe da segunda divisão do país duas vezes campeão mundial. Tudo será definido nos dias seguintes.

STATUS CONTRATUAL DA TRAUCO E OFERTAS

O contrato do canhoto com o Saint-Étienne termina no meio do ano e o mais seguro até agora é que ele não permanecerá no clube. Por esse motivo, ele e seu agente começam a ver outras opções. A ideia é ficar na Europa, mas tudo dependerá das ofertas que você tiver. Lembremos que ele recebeu uma ligação do Perú, mas não foi materializada pela decisão do futebolista. Como ficou conhecido, há chances de ir para a MLS, Bélgica, Itália ou Arábia Saudita.

A administração temporária do Universitario de Deportes, com Jean Ferrari à frente, contatou o jogador de futebol e seu representante, que estão considerando algumas opções para o meio do ano, quando o vínculo termina. Claramente, a oferta econômica teve uma influência negativa nessa tentativa, já que o jogador de futebol está longe do que um clube peruano pode oferecer a ele. Além disso, ele planeja ficar no exterior por mais alguns anos.

MIGUEL TRAUCO NA EQUIPE PERUANA

Apesar de não ser considerado no seu clube, Miguel Trauco tem sempre a confiança de Ricardo Gareca e foi titular nos dois últimos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas rumo ao Qatar 2022, onde a 'roja branca' venceu o playoff da Copa do Mundo e o lateral-esquerdo teve um ótimo desempenho para sua banda.

No total, das 18 partidas disputadas no torneio da Conmebol, o peruano jogou 12 partidas, auxiliando uma vez na estreia contra o Paraguai em Assunção (2-2). Em seguida, 10 jogos disputados nos 90 minutos da partida. Ele adicionou seis amarelos e um vermelho (contra a Colômbia em Lima.

