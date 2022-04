Luis Diaz começará com o Liverpool na semifinal da FA Cup contra o Manchester City

Soccer Football - Champions League - Quarter Final - Second Leg - Liverpool v Benfica - Anfield, Liverpool, Britain - April 13, 2022 Liverpool's Luis Diaz during the warm up before the match Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

Luis Diaz conquistou um lugar no onze titular do Liverpool depois de suas excelentes atuações nos jogos da Liga dos Campeões contra o Benfica, onde marcou um gol, e sua fácil adaptação à Premier League nos sete jogos que disputou e marcou dois gols, contra o Brighton Albion e contra o Norwich City City.

O 'guajiro' terá uma nova oportunidade de se destacar com 'Los Reds' agora contra o Manchester City na semifinal da FA Cup, contra a qual Diaz teve a oportunidade de jogar apenas 64 minutos em três jogos. Esta será sua primeira aparição inicial no torneio de clubes mais antigo do mundo. A partida está programada para começar às 9h30 da manhã, horário colombiano, no lendário Estádio de Wembley.

O jogo mais recente entre Liverpool e os 'Citizens' foi em 10 de abril de 2022, quando os liderados por Jürgen Klopp viajaram para Manchester para o jogo da Premier League, que terminou em empate em 2-2. Os locais marcaram por Kevin De Bruyne aos cinco minutos e Gabriel Jesús aos 37. Enquanto os empates foram marcados por Diego Jota aos 13 minutos e Sadio Mané aos 46 minutos.

