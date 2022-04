Gustavo Petro dedicou um novo tweet a Federico Gutiérrez: “O candidato do 'acusado'”

Gustavo Petro tem sido objeto de conversa nos últimos dias graças à sua proposta de “perdão social”, usada no contexto da visita de seu irmão, Juan Fernando, ao ex-congressista Iván Moreno à prisão de La Picota, em Bogotá.

As redes sociais logo foram divididas pelo que é representado pelo fato de alguém tão próximo de Petro estar visitando um prisioneiro por corrupção. Por um lado, apoiaram a posição do líder progressista e, por outro, condenaram suas palavras com fortes argumentos, tendendo a questão principalmente no Twitter.

Bem, nas redes, que geralmente servem como o meio de comunicação mais imediato que os candidatos presidenciais têm para propor suas ideias para votar, ambas lançaram indiretamente nos últimos dias.

Você pode ler: Vídeo do gol de Johan Mojica na partida entre Elche e Mallorca no futebol espanhol

Federico havia postado, na noite de sexta-feira, um tuíte em que dizia que “nunca cometeu um crime, outro cometeu”. Embora a mensagem não tenha sido dirigida a ninguém em particular, Petro decidiu este sábado responder a essas palavras com um retuíte em que escreveu: “O candidato do 'Acusado'”.

Gustavo Petro responde en Twitter a Federico Gutiérrez. Foto: pantallazo del Twitter de Petro

Até agora, o candidato da equipe para a Colômbia não falou. As palavras de Petro teriam a ver com a ratificação do Tribunal Constitucional como acusado do ex-presidente Álvaro Uribe Vélez por alegada fraude processual e suborno de testemunhas.

Em diferentes momentos, foi expresso de diferentes partes que o ex-prefeito de Medellín seria o candidato do Uribismo, declarações que o mesmo candidato repetidamente negou.

Você pode estar interessado: Depois de uma operação antidrogas em Nariño, a comunidade supostamente tentou queimar membros da Marinha vivo

A corrida para chegar à Casa de Nariño também diz respeito a outros candidatos, como Ingrid Betancourt, John Milton Rodríguez, Sergio Fajardo, Enrique Gómez e Rodolfo Hernández, embora de acordo com uma pesquisa recente realizada pelo Centro Nacional de Consultoria (CNC) para o programa de notícias CM&, Gustavo Petro e Federico Gutiérrez são os que adicionam a maior porcentagem da intenção dos cidadãos de votar com 34% e 23%, respectivamente.

Hoje em dia, todos desenvolvem suas estratégias para alcançar mais pessoas e convencê-las a votar nelas em diferentes partes do país. Mesmo através de suas fórmulas vice-presidenciais, que são responsáveis por divulgar o projeto político que pretendem para os próximos 4 anos para a Colômbia.

O primeiro turno presidencial será realizado em 29 de maio, quando, segundo Petro, ele buscará vencer para evitar o segundo turno, que seria agendado um mês depois.

Em breve, os colombianos terão que escolher as propostas que melhor lhes convêm para o futuro próximo, sendo algumas das questões mais importantes: inflação, insegurança, luta contra as drogas, meio ambiente, processo de paz com o ELN, educação, mobilidade, entre outros.

CONTINUE LENDO: