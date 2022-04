Flavia Laos vai à falência por não conhecer Harry Styles no Coachella 2022: “Foi minha culpa”

Flavia Laos está nos Estados Unidos para aproveitar o festival Coachella 2022, onde os melhores artistas internacionais serão apresentados até 24 de abril. Harry Styles, um cantor britânico que alcançou sucesso mundial graças à banda One Direction, foi o protagonista do primeiro edição, mas a modelo loira não conseguiu vê-la ao vivo. O que aconteceu?

Os fãs do artista de “Melancia” ficaram emocionados quando o Laos anunciou, por meio de sua conta oficial do TikTok, que estava no Empire Polo Club, na Califórnia, para ver o ídolo da juventude. “Hoje vamos ver essa música ao vivo pela primeira vez” , ela postou ao lado de um vídeo dela dançando com seus amigos “As it was”, o novo single de Styles.

Flavia Laos anunciou que estaria no show Harry Styles no Coachella 2022 | VÍDEO: TikTok/ @flavialaosu1

Foi assim que os internautas garantiram à influenciadora peruana que ela estava realizando o sonho de muitos fãs, que não puderam comparecer ao festival por vários motivos. “Hoje eu conheci a inveja”, “Conquiste Harry Styles, seja o que for”, “Que sorte!” , “Leve para a lua por mim”, “Eu também gostaria de ir”, foram alguns comentários que podem ser lidos no post de Flavia Laos.

Horas depois, o ex-parceiro de Patricio Parodi foi visto no evento musical na companhia de seus amigos. Além disso, ficou muito feliz por conhecer os influenciadores Luana Barrón e Mafer Neyra, que compareceram ao festival com o namorado Ernesto Cabieses. Todos eles estavam animados para ver Harry Styles ao vivo no show.

Flavia Laos en Coachella 2022, uno de los festivales musicales más importantes del mundo. (Foto: Instagram/@flavialaosu)

FLAVIA LAOS PERDEU O SHOW

A modelo loira surpreendeu seus seguidores ao anunciar que estava em seu hotel e não mais no festival. “Perdi todos os shows, aqui estamos no hotel porque algo feio aconteceu. Luana me salvou, porque se ela não estivesse lá...” , comentou em suas histórias no Instagram com o triste semblante. Além disso, ele escreveu em seu post que estava prestes a chorar.

Por insistência dos internautas, Flávia esclareceu que não viu a cantora britânica; no entanto, ela não contou o que exatamente aconteceu para que ela teve que se retirar do festival tão abruptamente. “Se você perguntar se eu vi Harry Styles ou algo assim, não, nada. Foi um fracasso, foi minha culpa, mas pucha... Primeira experiência aqui”, acrescentou.

Flavia Laos não pôde comparecer à apresentação de Harry Styles no Coachella 2022 | VÍDEO: Instagram/ @flavialaosu

COACHELLA 2022: COMO ASSISTIR AOS SHOWS GRATUITAMENTE ONLINE?

O Coachella Valley Music and Arts Festival, acontece na Califórnia, Estados Unidos, após um recesso de dois anos devido ao fato de que a pandemia do coronavírus impediu que isso acontecesse normalmente. Este ano serão dois fins de semana em abril; o primeiro de 15 a 17 e o segundo de 22 a 24 de abril.

Para a edição de 2022, os amantes da música que não podem comparecer podem assistir a todos os shows online. Eles foram divididos em canais que você pode assistir gratuitamente, basta entrar no canal oficial do YouTube. Em seguida, verifique os links. Saiba mais sobre os shows ao vivo AQUI.

- Link para assistir ao Coachella 2022 ao vivo (Canal 1)

- Link para assistir ao Coachella 2022 ao vivo (Canal 2)

- Link para assistir ao Coachella 2022 ao vivo (Canal 3)

LEMBRE-SE: Se você perdeu o show do seu artista ou banda favorita, não se preocupe. Antes de cada transmissão ao vivo, você poderá ver os melhores shows do dia anterior.

