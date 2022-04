Começam os playoffs da NBA, o estágio em que “lendas nascem”: as cinco estrelas em ascensão a seguir

A etapa mais importante da temporada chegou. E, além disso, o mais bonito e cativante. Os playoffs da NBA, o melhor momento da melhor competição do mundo. Onde tudo pode acontecer. Ou, como dizia um slogan da NBA em 2005, “onde nascem as lendas”. Além disso, como dizia uma frase popular dos anos 80 e 90, o palco que “divide as crianças dos nomes”. A parte da campanha que consagra o verdadeiramente grande. Porque, embora a fase regular seja valiosa, em termos de definição da identidade da equipe e de seus respectivos líderes - além das posições das 16 equipes que jogam nesta instância - a pós-temporada separa os mocinhos dos excelentes, daqueles que fazem história. Porque nessas semanas a pressão aumenta e você precisa ser muito mais do que um jogador talentoso. Outros condimentos são necessários, os famosos intangíveis que entram em jogo mais do que nunca. E por esse motivo, aqueles que atuam neste momento, aqueles que são figuras e definem partidas, séries e campeonatos, são realmente diferentes.

Nos últimos anos - a última década - testemunhamos a presença de uma geração que brilhou nessas instâncias, o que permitiu que ninguém mais sentisse falta dos Jordans, Kobe, Shaq, Duncan e companhia... Liderado por LeBron James, é claro, aquela besta competitiva que, graças a performances históricas e vários anéis, saltou para o top 3 dos jogadores mais importantes da história. Ele não era o único, claro. Kevin Durant, Steph Curry e Kawhi Leonard seguiram, dando batalhas épicas e ganhando títulos também. E outros tiveram seus momentos, como James Harden, Kyrie Irving, Paul George, Chris Paul, Klay Thompson, Jimmy Butler, Damian Lillard, Anthony Davis e DeMarr DeRozan, entre outros.

Mas, pouco a pouco, outra camada começou a surgir no céu, fazendo parte desse novo estrelato que continua a empurrar a NBA para cima, para continuar sendo a melhor competição esportiva do mundo. Foi assim que Giannis Antetokounmpo e Nikola Jokic decolaram, os dois últimos MVPs (três temporadas), com o grego sendo o melhor do último campeão, além do MVP das Finais. Agora o camaronês Joel Embiid, o primeiro artilheiro internacional da história e outro dos candidatos a MVP, como grego e sérvio, se juntou. Sem mencionar o esloveno Luka Doncic, o outro superstar que completa o poker estrangeiro que domina a competição hoje. Quando até duas décadas atrás, nos Estados Unidos, eles ainda olhavam de lado para aqueles que vinham do exterior...

SIM, MORANT

Ja Morant, la figura de Memphis Grizzlies (Foto: USA TODAY Sports) USA TODAY Sports

Temetrius Jamel Morant, mais conhecido como Ja, é talvez o jogador mais cativante do momento na NBA. Este é um homem de 22 anos de idade, 1m91, que tem uma velocidade, potência e habilidade atlética raramente vistas. Características que lembram o melhor Derrick Rose, aquele armador não tão alto que foi MVP em 2011. Este garoto nascido na Carolina do Sul é um artista, por seu estilo, mas ao mesmo tempo ele está atingindo a maturidade como jogador, em apenas sua terceira temporada na NBA. Ele mostra e joga a equipe, Memphis Grizzlies, que surpreendeu nesta fase regular ao terminar em segundo lugar na difícil Conferência Oeste.

Estamos falando de um cara que foi descoberto, quase literalmente, por um pacote de batatas fritas. Foi no verão de 2016, quando James Kane, assistente da Murray State University, foi para a Spartanburg High School para recrutar jogadores. Ele tinha vários nomes listados, especialmente um chamado Tevin Brown, mas Morant não estava listado. Acontece que, depois de várias horas assistindo jogadores, Kane deixou a quadra principal por um momento para comer algo rápido. Ele foi até a máquina de venda automática comprar um pacote de batatas fritas e de lá viu uma mordida 3x3 em uma quadra secundária. Foi quando ele ficou surpreso ao ver a habilidade atlética e o manuseio da bola de um estranho magro. Ele imediatamente percebeu que era diferente e ligou para o treinador principal para contar o que tinha visto. Alguns meses depois, Morant ingressou no corpo docente com Brown. Apenas duas temporadas foram suficientes para ele na NCAA dar o salto para o profissionalismo, especialmente uma segunda excelente, na qual ele teve médias de 24,5 pontos, 10 assistências e 5,7 rebotes.

Assim, aos 20 anos, Morant foi escolhido para o segundo lugar no draft da NBA, pelos Grizzlies. A transição não lhe custou, desde o início foi visto que era diferente: 17,8 pontos e 7,3 assistências na primeira temporada. Os números melhoraram no segundo e no atual eles explodiram diretamente (27,4 gols, 6,7 passes de gol, 5,7 recuperações e 1,2 roubos de bola), tornando-se um superstar da competição. Ganhou mais destaque, sendo a pedra angular da ofensiva. Ele levou mais tiros (de 15,2 para 206) com mais eficácia (de 45 para 49,3% no campo e de 30 para 34,3% em triplos). Houve partidas épicas, como aquela série entre o final de fevereiro e o início de março, quando ele marcou 46 pontos, depois 52 — máximo — e depois 38. Em janeiro ele havia chegado ao ponto de caramelo, quando foi escolhido para o All Star Game, partida com o top 24 da temporada.

O impacto não foi ainda maior porque ele teve problemas de lesão na campanha. Ele perdeu 11 partidas pela primeira vez em dezembro e depois outras 11 - das últimas 13 da fase regular - devido a uma tensão no joelho direito. Eles dizem que ele estará pronto para enfrentar, a partir deste sábado às 16.30, os Lobos do Córdoba Leandro Bolmaro e Pablo Prigioni, coordenador ofensivo em Minnesota, que vêm de entrar nos playoffs depois de vencer o play-in contra o Clippers.

Se há um jogador que merece pagar um ingresso ou assistir a um jogo na TV ou em algum dispositivo, esse é o Morant. Na verdade, é um guarda — pode ser uma base ou escolta — que, com espaços, cativa. A transição por meio de velocidade, explosão e criatividade é uma verdadeira maravilha. Quando o aro ataca, se não houver ajudas duplas e até triplas da defesa rival, é praticamente imparável, um cavalo fugitivo, um gato selvagem que vai para os lados e para cima com a mesma facilidade. Suas peças aparecem nos destaques de todos os dias, especialmente aquelas que desafiam a gravidade. O manuseio da bola e a agilidade da plasticidade fazem o resto. Também é capaz de passar, se destaca por seus recursos criativos.

DEVIN BOOKER

Devin Booker, el nombre a seguir en Phoenix Suns (Foto: USA TODAY Sports) USA TODAY Sports

Este guarda de tiro 1m96 é um pouco maior (25 anos) que Morant, mas ele é uma parte essencial desta nova ninhada que está sendo tomada pela tempestade pela NBA. Um artilheiro inveterado, com uma impressionante diversidade de recursos para marcar, com um dos melhores chutes - mais suaves e melhores - do momento, seja de longa, média ou curta distância. Ele também tem um devastador 1 vs 1, você pode dizer que ele nasceu com habilidade e paciência - para saber como e quando usar seus recursos - e ele melhorou sua visão e passagem. Além disso, até mesmo, na defesa, onde ele foi criticado. Maior esforço em seu aro, uma leitura melhor e uma técnica mais polida permitiram que ele não fosse exposto dentro de uma equipe que passou, em apenas dois anos, de ser regular no fundo do Ocidente para se tornar um verdadeiro candidato ao título. E ele, no processo, tornou-se candidato a MVP, como fez este ano, fazendo mérito estar em uma briga com Jokic, Antetokounmpo, Embiid e Doncic.

Phoenix, daquela bolha na Flórida, em que venceu seus oito jogos e ficou a um passo dos playoffs, encontrou sua identidade com o técnico Monty Williams e não parou de melhorar. Na temporada passada foi 51-21 e atingiu a definição da NBA, que perdeu incrivelmente, depois de subir 2-0, caiu para Milwaukee nos próximos quatro jogos e ficou sem nada. Nesta campanha, já mais resolvidos, maduros e com sangue nos olhos, eles melhoraram ainda mais, tornando-se o melhor time. Ele ficou em primeiro lugar, vencendo 64 dos 82 jogos e, assim, alcançando um recorde de 133-47 desde aquele rali da NBA em Orlando durante a pandemia.

Booker é uma parte fundamental. Ele tem sido um artilheiro premium por pelo menos cinco temporadas, mas a cada temporada - agora em seu sétimo - ele adicionou coisas ao seu jogo. No atual, ele teve médias de 26,8 pontos -máximo-, com 51% duplas e 38,3% em triplos. Além disso, 5 assistências e 4,8 rebotes. Números e rendimentos que validam um contrato de 158 milhões de cinco anos que ele assinou em 2018. Estamos falando de um guarda completo capaz de levar partidas em suas mãos. E defina-os. Devin sempre foi um talento precoce, brilhando no ensino médio e depois em uma temporada solitária em Kentucky para chegar à NBA, com apenas 19 anos e sendo a escolha nº 15 da primeira rodada. Filho de Melvin Booker, ex-jogador, e Verónica Gutiérrez, filha de mexicanos que faz com que o jogador tenha raízes latinas e muitas vezes se pronuncie em espanhol.

JAYSON TATUM

Jayson Tatum y la presión de triunfar en los Boston Celtics (Foto: USA TODAY Sports) USA TODAY Sports

Outro da nova guarda. Ele não é tão bom (24 anos), mas já está na NBA há cinco temporadas, todas elas em alto nível. Outro que chegou muito jovem na melhor liga do mundo (19), como é tendência hoje, e tem crescido a cada ano. Ele é uma estrela há três anos, mas agora, diretamente, ele pertence à elite e é o líder de basquete de uma das duas franquias mais vencedoras, Boston Celtics, onde há mais pressão... Nesta temporada ele teve médias de 27 pontos, 8 rebotes e 4,4 assistências, adicionando méritos a serem considerados pelo famoso MVP. Há pelo menos cinco à sua frente, mas já estar naquela mesinha significa algo muito grande para este avançado de 2m03 que tem todo o pacote para ser uma estrela desta magnífica competição há anos.

Talento inicial que já se destacava no ensino médio a ponto de ser considerado o melhor jogador de todo o país e jogar apenas uma temporada no basquete universitário, no prestigiado Duke. Ele teve médias de 16,8 pontos e 7,3 rebotes em 2016/2017, fazendo parte do quinteto ideal de novatos, e rapidamente dando o salto para a NBA, ocupando o nº 3 no draft. Em suas duas primeiras temporadas, ele mostrou que seu teto era muito alto e deu um crescimento significativo na terceira, quando alcançou 23,4 pontos e 7 rebotes, aos 21 anos.

TRAGA JOVENS

Trae Young, el base de Atlanta Hawks que no pasa inadvertido en la NBA (Foto: USA TODAY Sports) USA TODAY Sports

Outro desses talentos que surgem de vez em quando. Base de 23 anos e 1m85 que é diferente por várias razões: por sua habilidade de pontuação devastadora, por sua coragem, paixão e personalidade. Outro dos novos números pelos quais vale a pena pagar um ingresso. Para vê-lo jogar ou ver como eles o venceram. Porque é bravo, além disso, esse garoto. Caso contrário, você deve perguntar aos fãs apaixonados dos Knicks, que se contorceram em uma disputa com ele e, como nos velhos tempos, geraram uma nova rivalidade, especialmente quando Young pisa no lendário Madison Square Garden. Só que, desde que Trae chegou à NBA, em 2019, ele nunca passou despercebido. Por causa do que ele faz e como ele faz, por causa de como ele se comunica, por causa de como ele transcende a tela. Outra joia que corta ingressos e atrai alguém para sintonizar um jogo do Atlanta Hawks, um time que tem um título (1958), mas não luta nada grande na NBA há algum tempo.

De fato, essa franquia ficou sem playoffs por três temporadas e quatro sem vencer uma série até Young e um grupo de crianças muito talentosas devolverem a ilusão. E confie. Esse garoto foi chamado para ser um superstar desde a infância... Se em sua última temporada no ensino médio em Oklahoma ele teve uma média de 42,6 pontos... Ele só precisou de uma temporada no NCAA Sooners (27,4 pontos e 8,7 assistências) para dar o salto para a NBA. E, na noite do draft, ele fez parte de um roque entre duas equipes que permaneceram na história: Dallas Mavs o escolheu em quinto lugar e trocou por Atlanta, que ele selecionou primeiro e fez um acordo com os Mavs para que outros não levassem Luka Doncic, a joia europeia que veio do Real Madrid .

Os Hawks ficaram com Luka e passaram para os Mavs, que por sua vez escolheram Young e retribuíram gentileza. Além disso, para convencê-los, Dallas deu-lhe outra escolha na primeira rodada. Sempre foi dito que foi um erro dos Hawks, que Doncic era melhor e eles deveriam tê-lo selecionado, mas a transição de Trae foi tão rápida e boa que hoje ele não pode ter certeza se eles fizeram errado. Luka é talvez um pouco melhor que Young, mas a coisa do rato texano também é brilhante. O mesmo que o sucesso alcançado pela equipe sob seu comando.

Uma primeira temporada muito boa pessoalmente (19 gols e 8 passes de gol) não se refletiu na equipe (pontuação de 29-53). E isso não aconteceu no segundo, quando Trae explodiu, melhorando muito seus números (29,6 e 9,3), mas sem os Hawks decolando (20-47). Tudo mudou no terceiro, quando ele estava melhor cercado e não precisava mais fazer tudo para vencer. A equipe triunfou em mais 21 jogos na fase regular e surpreendeu a todos nos playoffs, chegando à Final do Leste, que perderia agonicamente em um sexto jogo para o qual seria campeão, o Milwaukee Bucks. Naquela pós-temporada, a Ice Trae teve uma média de 28,8 pontos e 9,5 assistências, fazendo parte da elite absoluta da competição. No atual, ele repetiu esses números (28,4 e 9,7), tendo sete jogos de mais de 40 pontos e um de 56, em 3 de janeiro em Portland. Atlanta foi claramente mais irregular na campanha e precisava vencer dois jogos, no play-in (repescagem), para terminar em 8º lugar e ganhar o direito de enfrentar Miami, nº 1 no Leste. Alguns podem dizer que será moleza para o Heat, mas com Trae e seus meninos você nunca sabe.

Trae é um armador de construção pequena para a NBA, ele também não parece tão poderoso ou atlético. Mas ele é um artilheiro puro, com autoconfiança, determinação e variedade impactante de recursos. Young marca porque é artilheiro e ninguém parece ser capaz de detê-lo. É assim que ele sente e é uma sensação que a transfere para companheiros de equipe, rivais e fãs. Ele é um atirador inveterado que sempre parece ser capaz de tirar o tiro, seja saindo das cortinas e de seu próprio drible. Se ele penetra, ele tem flutuadores e corredores. Ele é inteligente, tem bons instintos clássicos de jogador de paddock e leva muitas faltas, convertendo 90% das livres que leva. Ele também é um grande jogador de ação de moda, pick and roll (cortina e desmarque, entre dois, um menino e um grande), porque ele é assassino com seu tiro e também pode acontecer muito bem. Defensivamente, ele tem limitações, mas as cobre com sua arrogância ofensiva.

ANTÔNIO EDWARDS

Apr 5, 2022; Minneapolis, Minnesota, USA; Minnesota Timberwolves forward Anthony Edwards (1) dunks the ball against the Washington Wizards in the third quarter at Target Center. Mandatory Credit: David Berding-USA TODAY Sports USA TODAY Sports

Talvez o menos conhecido e laureado de todos. Certamente porque ele é o mais novo e o que tem menos temporada na NBA (dois). Mas sua última partida mostra quem ele é e o que ele foi capaz de se tornar. No jogo mais importante do Minnesota Timberwolves em anos, aquele que definiu a entrada nos playoffs, Edwards foi a estrela mais brilhante, o jogador mais importante, apesar do fato de que a qualificação do jogador da franquia ainda recai sobre Karl Anthony Towns, o nova-iorquino com raízes dominicanas que foi puxando o carro de uma equipe que quase sempre foi deixada querendo estar na parte mais emocionante. Até esta temporada... Veio de uma temporada muito ruim (recorde 23-49) e na temporada atual eles tiveram mais 23 vitórias (46-36), alcançando apenas a segunda qualificação do playoff em 18 temporadas. Não é pouca coisa para a fria Minneapolis.

E muito tem a ver com esse presságio físico de 1m97 - um físico que costumava jogar muito em várias posições no futebol júnior - que joga como guarda/atacante e não sentiu a mudança para o profissionalismo. Primeiro porque ele chegou preparado em corpulência e já tinha uma grande habilidade atlética. Segundo porque ele é um artilheiro nato, letal no contra-ataque, muito perigoso com espaços, capaz de definir em penetração e com muita confiança em seu chute, embora ainda falte regularidade (34,4% de três pontos nessas duas temporadas). E terceiro porque ele tem caráter e paixão pelo que faz. E isso tem a ver com a história dele. Nascido em Atlanta, a vida o atingiu duramente, principalmente com a morte de sua mãe e avó, as duas pessoas mais importantes de sua vida, em um intervalo de apenas oito meses, ambas de câncer, em 2015. Não foi surpresa que duas pinturas com os rostos de Ivette e Shirley o acompanharam no sofá em casa quando ele foi anunciado como nº 1 do rascunho de 2020. Nem o menino usava a camisa nº 5 sempre que podia, em sua memória e em referência aos dias em que ambos morreram.

Edwards, apesar de seus curtos 19 anos, se destacou como novato, com médias de 19,3 pontos, 4,7 rebotes, 2,9 assistências e 1,1 roubo. Pouco mais de cinco meses após sua estreia, ele já havia feito um jogo de 42 pontos, contra o Phoenix. E depois de dois meses ele já havia repetido, contra Memphis. A temporada atual começou, sendo ainda maior. Por quê? Nas medições oficiais, eles notaram que havia crescido quatro centímetros a mais desde aquele projeto de eleição. O que não surpreendeu foi seu novo salto de qualidade no jogo, esticando seus números para 21,3 pontos - o segundo artilheiro da equipe -, 4,8 recuperações, 3,8 passes de gol e 1,5 roubos de bola, incluindo o chute no escuro (ele passou de 33 para quase 36% em três pontos).

Ele é companheiro de equipe de Leandro Bolmaro e treinado por Pablo Prigioni, o principal coordenador das ofensivas do Wolves. Ambos fizeram parte da melhora da equipe no ataque, que acabou liderando em pontos (116) e triplos (14,6) marcados por jogo, além de sétimo em assistências (25,7) e 9º na classificação ofensiva (pontos por posse de bola). As duas pessoas de Córdoba, uma por confrontá-lo na prática e outra por guiá-lo em seu progresso, sabem do valor desse garoto, mas não conhecem seu teto. “Pablo é meu homem. Ele era um armador muito inteligente nesta liga e ele sabe. Isso me ajudou muito, em como marcar cestas mais fáceis”, disse Anthony, que terá que jogar ainda melhor nesta pós-temporada se os Wolves quiserem vencer sua primeira série de playoffs em 18 anos. Morant's Grizzlies estão esperando por você. Um empate imperdível, com dois dos melhores jovens jogadores que este maravilhoso torneio pode oferecer.

