Com um Congresso estagnado, a lei do aborto entra em vigor em casos de estupro com as objeções de Guillermo Lasso

Após a decisão do Tribunal Constitucional de retornar à Assembleia Nacional o veto do presidente Guillermo Lasso à lei do aborto em caso de estupro, as bancadas legislativas estão em uma posição desconfortável. No momento, o partido no poder não tem votos suficientes para avançar com a posição de Lasso e a oposição não tem os números para a ratificação do texto originalmente aprovado.

Há três questões que a Assembleia Nacional enfrenta com o Executivo sobre esta questão: o prazo na gravidez para permitir o aborto; os requisitos legais para o exercício da garantia; e o reconhecimento da objeção médica de consciência. Além disso, o Presidente Lasso propõe que a interrupção de uma gravidez indesejada seja considerada excepcional e não como um direito, ao contrário do que é proposto no projeto.

Nessas circunstâncias, a legislatura não pôde ser definida por uma opção e ontem a presidente do órgão, Guadalupe Llori, teve que suspender a sessão. Mas o prazo para o órgão legislativo agir sobre o veto expirou hoje, e se não houver acordo entre as bancadas legislativas que permita uma definição, o texto alterado pelo presidente Lasso entrará em vigor porque o prazo prescritivo terminou, que no Equador é chamado de “ministério da lei”. Desta forma, uma menina, adolescente e/ou mulher pode fazer um aborto por estupro até 12 semanas de gravidez sem distinção quanto à idade ou status socioeconômico, e após registrar uma queixa criminal no Ministério Público ou uma declaração no centro médico de intervenção.

Na sessão legislativa de ontem, Pierina Correa, do bloco correista, insistiu que a Assembleia estivesse alinhada com as 61 mudanças introduzidas pelo presidente Lasso nos 63 artigos do texto originalmente aprovado. A favor desta moção ainda existem 75 vontades: 29 do Correísmo, 17 dos indígenas Pachakutik, 12 da Esquerda Democrática, 9 do partido no poder, 4 do Partido Social Cristão e 4 independentes. Mas no momento da votação, a moção de Correa tinha apenas 17 votos a favor, 73 contra e 40 rejeições mais 7 membros ausentes da assembleia. O presidente Llori imediatamente adiou a sessão em meio aos protestos da bancada da Esquerda Democrática (ID). Os outros membros do plenário legislativo só saíram da reunião.

Se a Assembleia Nacional não se sentar e votar, o texto parcialmente vetado e emendado pelo Executivo entrará em vigor no início de 16 de abril, quando a falta de pronunciamento legislativo for confirmada. O órgão colegiado só pode ser inscrito no veto parcial ou ratificado no texto original, mas enquanto ainda não assumir posição, o texto vetado pelo Presidente da República entrará em vigor à meia-noite de hoje e pelo ministério da lei.

