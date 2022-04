Chivas pediu não violência após ataques de fãs no CDMX

Durante a noite, a equipe do Sacred Herd foi recebida com vaias e insultos dos torcedores na entrada do hotel de concentração Royal Pedregal da equipe na Cidade do México.

Os barristas exigiram melhores resultados da equipe devido ao seu desempenho no torneio Clausura de futebol mexicano 2022.

Depois de 13 jogos, o Chivas tem 14 pontos e está em 15º lugar na classificação, fora da zona de playoff, o que resultou na demissão do técnico Marcelo Michel Leaño na quinta-feira.

Esse encontro foi registrado pelos membros da equipe, que desceram para ver seus fãs, mas quando viram a hostilidade dos congregados, eles se retiraram para o hotel. Eles foram chamados de pseudo-amadores pela conta de mídia social da equipe junto com um vídeo.

Los congregados estuvieron echando porras e insultos al equipo por su desempeño (foto: @Chivas)

E é que no vídeo você pode ver, a princípio, como os fãs cantam cassetetes para os jogadores que estavam no saguão enquanto alguns jogavam garrafas nos jogadores. No entanto, quando começam a se retirar, os insultos e vaias começam a ser ouvidos sobre a música, que gradualmente para de tocar.

“Deixe todo mundo ir, nenhum saiu” eles cantaram e também mostraram cobertores com a lenda “muito salário e poucos ovos”.

Fernando Beltrán foi jogado uma garrafa que o atingiu pelo pé. Depois, os fãs continuaram com as músicas para censurar os jogadores e exigiram um esforço maior deles.

Mas antes que Antonio Briseño pudesse entrar, vários torcedores conseguiram passar a cerca que os mantinha longe da entrada, o que levou a agressões verbais contra Briseño. Um dos que o impediu de passar gritou com ele que ele não iria entrar.

"Vengan, dígannos las cosas de frente, aquí estamos para lo que quieran decirnos y les damos la cara, pero así no" dijo el Nene Beltrán (foto: @Chivas)

Então a multidão chegou aos portões e começou a lançar insultos e quebrar as janelas nas entradas enquanto lutavam com os membros da segurança.

Depois do desmán, Briseño e Beltrán conversaram com alguns grupos de fãs para quem ele apontou para a porta e disse a eles “isso já é ruim o suficiente”. “Temos até medo de sair, não saímos, não fazemos nada”, disse Pollo Briseño a um dos fãs.

Horas depois, a equipe emitiu um comunicado através de suas redes sociais convocando torcedores e opinião pública para “NÃO-VIOLÊNCIA em nosso futebol e em nossa sociedade”.

Comunicado de las Chivas respecto a los altercados (foto: @Chivas)

Por fim, instaram a Liga MX e os clubes que a compõem a tomar “medidas definitivas que nos permitirão recuperar o ambiente familiar que nos foi tirado”, lê-se na mensagem.

Eles também lembraram que a equipe decidiu não ter grupos de animação nas partidas até que processos adequados sejam adotados para garantir a segurança dos torcedores e jogadores.

E eles mencionaram que, apesar do fato de a Liga MX ter começado com o credenciamento dos grupos, “aqueles que apoiam o Chivas se recusaram a fazê-lo, apenas 1% respondeu à chamada”, disse a equipe.

Deve-se notar que o Chivas enfrentará Cruz Azul no Estádio Azteca, na Cidade do México, pelo décimo quarto dia do torneio Clausura 2022 neste sábado, 16 de abril.

