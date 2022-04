“Ben-Hur”, “A Paixão de Cristo” e mais clássicos da Páscoa para curtir em streaming

“A Paixão de Cristo” recria a paixão de Jesus que foi relatada nos Evangelhos. (Produções de ícones)

A Semana Santa não estaria completa sem sua própria maratona de filmes que trouxeram para a tela grande as maiores histórias da católica. religião que já foi definida na época do Império Romano. Do inesquecível clássico Ben-Hur ao enredo gritante de A Paixão de Cristo dirigido por Mel Gibson , confira esta lista de títulos que você pode assistir por meio de plataformas digitais.

La pasión de Cristo

O ator e diretor Mel Gibson estava por trás deste filme de drama cristão lançado em 2004. Estrelado por Jim Caviezel no papel de Jesus de Nazaré e Maia Morgenstern como a Virgem Maria, a produção cinematográfica retrata a paixão de Jesus, de acordo com os Evangelhos canônicos. O enredo é dividido em oração e agonia no Jardim das Oliveiras, o flagelo de Jesus, a coroação de espinhos, Jesus carregando a cruz para o Calvário, a crucificação e morte de Jesus e, finalmente, a ressurreição de Jesus no terceiro dia de sua morte. Disponível no Star+.

Ben-Hur

Mais de meio século se passou e a televisão continua transmitindo este filme em sua programação especial nos dias de hoje. Agora, a história estrelada por Charlton Heston também pode ser apreciada a qualquer momento via streaming: “Um membro da nobreza judaica que vive em Jerusalém, Judah Ben-Hur (Charlton Heston) vive uma vida religiosa e pacífica. Um dia, ele se opõe à ocupação tirânica da Judéia por Roma.” Ele pode ser visto no catálogo da HBO Max.

Espartaco

Com base nos eventos de 73 aC, Kirk Douglas dá vida ao escravo transformado em gladiador que se tornou o símbolo de uma rebelião contra o Império Romano. O filme de 1960 foi dirigido por Stanley Kubrick e foi baseado no romance homônimo escrito por Howard Fast. Além do protagonista, outras estrelas clássicas do cinema americano, como Laurence Olivier, Jean Simmons, John Gavin, Charles Laughton, Peter Ustinov, Herbert Lom, Woody Strode e Tony Curtis também se apresentaram. Para curtir no HBO Max.

A vida de Brian

Em 1979, o grupo de comédia inglês conhecido como Monty Python lançou sua terceira proposta de filme, que conta a história de um judeu que nasceu no mesmo dia que Jesus e, durante os dias de sua idade adulta, é confundido por ele em várias ocasiões. Essa sátira se tornou um dos títulos de maior sucesso de seu tempo devido às cenas de comédia e paródia, bem como às músicas originais que encantaram o público. Na Netflix.

Os Dez Mandamentos

Charlton Heston, Yul Brynner, Anne Baxter, Edward G. Robinson, Yvonne De Carlo, Debra Paget e mais atores da época de ouro do cinema americano estrelam este filme religioso que recria uma passagem do Êxodo na Bíblia. De acordo com a história, teria sido escrito por Moisés, um príncipe egípcio que liberta seu povo da escravidão e mais tarde recebe os Dez Mandamentos de Deus. “A vida de Moisés, outrora homenageada pela casa do Faraó, que virou as costas a uma vida de privilégio para levar seu povo à liberdade”, diz a sinopse oficial. Ele está disponível para assistir no Prime Video.

