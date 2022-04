Após ataques ao hotel Chivas, Faitelson atacou sanções contra Queretaro: “A violência continua”

Na noite de sexta-feira, 15 de abril, um grupo de torcedores do Guadalajara Deportivo Club se reuniu em um hotel localizado ao sul da Cidade do México, onde o time estava concentrado. Lá, eles decidiram expressar seu desconforto com os resultados alcançados pela equipe nos últimos meses e exigiram respostas da equipe e dos gerentes.

Depois que alguns jogadores saíram para mostrar seus rostos, um bloco de torcedores, principalmente ligados ao grupo La Insurgencia, quebrou o perímetro de segurança e chegou à porta do hotel. Naquela época, a segurança foi violada e o caos começou com sinais de violência.

Vidros quebrados, uma porta destruída e supostos ataques a alguns repórteres foram as primeiras imagens divulgadas, bem como uma onda de insultos aos jogadores, que por um momento ficaram sem saída diante das reivindicações próximas dos torcedores.

Assim era a porta do hotel de concentração Chivas no CDMX (Vídeo: ESPN)

Diante desses novos eventos violentos, David Faitelson foi às suas redes sociais criticar as ações dos seguidores vermelhos e brancos, mas lançou um dardo para aqueles que decidiram as punições impostas aos Galos Brancos de Querétaro, dando a entender que não era uma medida correta erradicar violência no México.

“A violência continua avançando no futebol mexicano... Tribunas, ruas, hotéis, mas houve quem presumisse que, punindo Gallos Blancos, tudo estava resolvido... ”, escreveu o comentarista da ESPN depois de ver as imagens e, em seguida, sentenciar com reação injustificada de alguns chivahermanos.

David Faitelson foi um dos principais críticos das sanções impostas aos Galos Brancos e foi uma das vozes que exigiu que a situação fosse aproveitada para tomar medidas sem precedentes, de acordo com as cenas brutais que se espalharam pelas redes sociais, então ele agora reafirma sua posição insatisfeita.

Por violencia en hotel de Chivas, David Faitelson arremetió contra las sanciones a Querétaro (Foto: Twitter/@Faitelson_ESPN)

Depois de realizar uma Assembleia Extraordinária, os donos de clubes da Liga MX decidiram não prosseguir com o processo de desfiliação do Gallos de Querétaro e decidiram impor como punição exemplar um ano de jogos a portas fechadas no estádio da Corregidora, isto como um resultado dos atos de violência ocorridos no último sábado.

Num comunicado oficial emitido na passada terça-feira, 8 de março, Mikel Arriola, presidente executivo da Liga MX, e Yon de Luisa, presidente da FMF, anunciaram as sanções impostas aos Gallos por permitirem a luta violenta entre seguidores de Querétaro e Atlas, incluindo:

Desativar a atual administração de Gabriel Solares, Adolfo Ríos, Greg Taylor e Manuel Velarde por cinco (5) anos de qualquer atividade de gestão e/ou administração relacionada a qualquer clube afiliado à FMF

O Club Gallos Blancos de Querétaro é imposta uma penalidade que consiste em jogar por um ano a cada jogo em casa a portas fechadas.

É especificado que, o Clube pode jogar suas partidas em casa no local atual ou em outro local, para o qual deve ter a autorização das autoridades da LIGA MX.

Da mesma forma, Arriola explicou que a sanção prevalecerá para qualquer investidor que adquirir a franquia, portanto, mesmo que eles mudem de nome ou local, eles continuarão jogando sem fãs nas arquibancadas até 7 de março de 2023.

