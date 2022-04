A Rússia proibiu o primeiro-ministro britânico Boris Johnson de entrar no país

British Prime Minister Boris Johnson delivers a speech on immigration, at Lydd Airport, Britain April 14, 2022. Matt Dunham/Pool via REUTERS

A Rússia proibiu o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e doze outros altos funcionários de entrar no país no sábado por “as ações hostis sem precedentes” tomadas contra Moscovo pelo Governo britânico.

“Este passo foi dado como resposta à campanha desenfreada de informação política desencadeada por Londres, que visa o isolamento internacional da Rússia, criando condições para conter o nosso país e estrangular a economia nacional”, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo ao anunciar a medida.

A declaração da diplomacia russa destaca que o Governo britânico “agrava propositalmente a situação em torno da Ucrânia, enchendo o regime de Kiev com armas letais e coordenando esforços semelhantes por parte da OTAN”.

“A política russofóbica das autoridades britânicas, que se propuseram como uma tarefa fundamental para promover uma atitude negativa em relação ao nosso país e congelar os laços bilaterais em praticamente todas as áreas, prejudica o bem-estar e os interesses dos próprios habitantes da Grã-Bretanha”, salientou os Negócios Estrangeiros.

De acordo com Moscou, quaisquer ataques sancionadores “inevitavelmente se voltarão contra seus promotores e serão decisivamente rejeitados”.

Além de Johnson, a proibição afeta nove membros de seu gabinete, o vice-primeiro-ministro Dominic Raab, os chefes de Relações Exteriores, Elizabeth Truss; Defesa, Ben Wallace; Transportes; Grant Shapps; Interior; Priti Patel; Economia; Rishi Sunak; Negócios, Energia e Estratégia Industrial, Kwasi Kwarteng, e Cultura, Nadine Dorries, bem como o Secretário de Estado das Forças Armadas, James Heappey.

A lista dos sancionados é completada pela primeira-ministra escocesa Nicola Sturgeon; pela procuradora-geral da Inglaterra e País de Gales, Suella Braverman, e pela ex-primeira-ministra e deputada conservadora Theresa May.

Boris Johnson em Kiev

Viagem de Boris Johnson a Kiev

O primeiro-ministro Boris Johnson viajou a Kiev no último sábado para demonstrar a “solidariedade” britânica com a Ucrânia, que há mais de 50 dias tem resistido à invasão das tropas russas, disse Downing Street. Durante sua visita, o premier prometeu veículos blindados e mísseis anti-navio à Ucrânia; e ele comemorou a resistência ucraniana contra a invasão russa como “o maior feito do século XXI”.

A embaixada ucraniana no Reino Unido divulgou uma imagem do primeiro-ministro com o presidente Volodymyr Zelensky, com ambos os líderes sentados cara a cara em um escritório, ao lado das bandeiras dos dois países com uma mensagem: “Surpresa”.

Jonhson foi à Ucrânia “para se encontrar pessoalmente com o Presidente (Volodymyr) Zelensky, num gesto de solidariedade com o povo ucraniano” e com a intenção de “apresentar um novo pacote de ajuda financeira e militar” a este país do leste europeu, disse um porta-voz do primeiro-ministro britânico.

Downing Street confirmou a reunião na capital ucraniana um dia depois de o Reino Unido ter anunciado o envio de novos equipamentos militares no valor de 100 milhões de libras (120 milhões de euros). De acordo com o porta-voz, os líderes abordaram o “apoio de longo prazo (britânico) à Ucrânia”.

“Graças à liderança determinada do presidente (Volodymyr) Zelensky e ao heroísmo e coragem invencíveis do povo ucraniano, os planos monstruosos do (presidente russo Vladimir) Putin foram interrompidos”, disse Johnson, citado por seus serviços de Downing Street.

O chefe de governo britânico esteve em Kiev pela última vez em 2 de fevereiro, semanas antes do início da invasão russa, quando realizou uma conferência de imprensa conjunta com Zelensky.

(Com informações da EFE e da AFP)

