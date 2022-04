A Rússia ordenou a prisão de um jornalista por espalhar informações falsas sobre a invasão da Ucrânia

Associated Press photographer Evgeniy Maloletka points at the smoke rising after an airstrike on a maternity hospital, in Mariupol, Ukraine, Wednesday, March 9, 2022. (AP Photo/Mstyslav Chernov)

A justiça russa ordenou a prisão na sexta-feira de um jornalista da Sibéria que alegou em um artigo que onze membros da polícia de choque russa se recusaram a aderir à campanha militar de Moscou na Ucrânia.

De acordo com o Comitê de Investigação da Federação Russa, o homem, editor-chefe de um site na região siberiana de Khakassia, é acusado de “espalhar deliberadamente informações falsas” sobre as forças armadas russas.

Se condenado, o jornalista pode pegar 10 anos de prisão, disse o Comitê em um comunicado.

A filial local desta organização não forneceu o nome do jornalista, mas ele é supostamente Mikhail Afanasyev, diretor do site de notícias Novyi Fokus (Nova Abordagem), com sede em Khakassia.

No início de abril, Afanasyev, citando fontes, havia dito que 11 membros das forças anti-motim especiais da OMON do Ministério da Administração Interna haviam recebido pressão das autoridades depois de se recusarem a ser enviados para a Ucrânia.

O artigo de Afanasyev foi amplamente compartilhado nas redes sociais.

Na sexta-feira, o órgão de vigilância da mídia russa bloqueou a versão russa do site Moscow Times, um meio de comunicação independente que citou o artigo.

“A Rússia bloqueou o serviço de língua russa do Moscow Times na sexta-feira depois de publicar o que as autoridades consideram falsas informações sobre a recusa da polícia de choque a lutar na Ucrânia”, disse o jornal em seu site.

De acordo com leis recentemente adotadas, a publicação de informações sobre o conflito na Ucrânia que as autoridades consideram falsas é punível com penas pesadas de até 15 anos de prisão.

ANÚNCIO DE GUERRA

Um jornalista de televisão estatal russo garantiu que a Terceira Guerra Mundial já começou, depois que as forças ucranianas conseguiram afundar Moskva, o carro-chefe do Kremlin.

A apresentadora do canal Rossiya 1, Olga Skabeyeva, disse que o navio de guerra sofreu um “incêndio” e afirmou que a “escalada” entre os dois lados poderia “ser chamada com segurança de III Guerra Mundial”.

Um jornalista russo disse que o Ocidente acha que “os russos devem simplesmente ser varridos da face da terra”.

Ele também observou que a Rússia “está definitivamente lutando contra a própria OTAN”.

A posição do apresentador parece estar alinhada com outras publicações na imprensa que propagam as reportagens do Kremlin e que as tropas russas fizeram prisioneiros militares de países da OTAN que estavam no leste da Ucrânia ajudando a defender o território. O comentário, atribuído a Andrey Klimov, funcionário da Câmara Alta da Duma - o parlamento russo - poderia se referir a um grupo de milicianos poloneses que foram emboscados por tropas russas na frente oriental do conflito.

(Com informações da AFP)

