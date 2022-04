Yerry Mina, entre os cinco jogadores do Everton que perderam mais jogos nesta temporada devido a lesão

Não foi uma temporada fácil para o Everton FC na Inglaterra. A equipe onde Yerry Mina joga sofreu lesões, incluindo a do colombiano, que o manteve longe dos tribunais por dois meses e sete dias. Isso também afetou a classificação geral, eles são colocados na caixa 17 com 28 unidades quatro pontos na zona de rebaixamento.

O portal inglês The Athletic publicou um relatório descrevendo o problema das lesões no grupo dirigido por Frank Lampard. A lista é liderada pelo volante Tom Davies, que só conseguiu jogar seis jogos e perdeu um total de 24 jogos devido a uma lesão no joelho. Com o mesmo número de jogos, ele é acompanhado pelo meio-campista Fabian Delph, por uma lesão no tendão da coxa.

Em terceiro lugar está o atacante Dominic Calvert Lewin, que se destacou na última temporada do Everton FC, na qual marcou a equipe, um dos artilheiros da Premier League e convocou a equipe da Inglaterra para as Eliminatórias Europeias rumo à Copa do Mundo de 2022 no Qatar. Este jogador inglês perdeu 21 jogos para os 'Toffees.

O quarto lugar vai para Yerry Mina, que sofreu uma lesão delicada no quadríceps da perna direita e o leva por pouco para a sala de cirurgia. A ausência do zagueiro central data de 8 de fevereiro, quando ele teve que sair contra o Newcastle devido à recaída da lesão que o impediu de começar o ano com competições.

A equipe médica do Everton FC foi muito cautelosa com a recuperação de Mina e decidiu que ela voltasse a treinar com cargas mínimas antes de retornar ao treinamento da primeira equipe. No total, foram 20 partidas na temporada 2021-2022 que o nascido em Guachené perdeu, além dos jogos de qualificação com a seleção colombiana.

O top-5 é fechado pelo português André Gomes, sendo a área do meio-campo a mais afetada nos 'Toffees'. O volante estava ausente em 16 jogos. Esta lista inclui jogos da Premier League, da FA Cup e da Carabao Cup.

O Everton perdeu sete jogos e venceu quatro jogos. Os jogos pendentes para o Everton são contra: Leicester City, Liverpool, Chelsea, Watford, Brentford, Crystal Palace e Arsenal. Um calendário que não é fácil, mas que pode evitar que você perca a categoria.

A má campanha do Everton já 'chamou a cabeça' do espanhol Rafa Benitez e do inglês Duncan Ferguson, que assumiu o cargo de treinador interino. A nomeação de Lampard, lenda do Chelsea e um dos melhores marcadores da história da liga inglesa, chegou, mas o quadro ainda não está melhorando.

Seu último placar com os 'Toffees' foi na FA Cup, mas na temporada passada. Foi em 5 de fevereiro de 2022 quando ele marcou contra o Brentford aos 14 minutos da partida, esse placar foi o primeiro na era Frank Lampard no Everton. Com isso são sete gols do zagueiro central com a equipe inglesa em 86 partidas disputadas.

