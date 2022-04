Violência em Colima: Seis pessoas foram executadas na quinta-feira santa

A violência em Colima não para, mesmo na Páscoa. Só esta quinta-feira, conhecida como Quinta-feira Santa, foi a execução de pelo menos nove pessoas, além de uma mulher ferida após um ataque armado. Tudo aconteceu em momentos diferentes.

Até o momento, as autoridades estaduais não publicaram informações sobre os fatos, mas diferentes reportagens na mídia local, bem como fontes oficiais consultadas pela Infobae México, forneceram detalhes de cada caso.

Por exemplo, durante as primeiras horas de 14 de abril, por volta da 1:00 da manhã, a cabeça mutilada de um sujeito foi encontrada na rua López Mateos, localizada perto da Plaza de Toros de Tapeixtles, no município de Manzanillo.

Os restos mortais estavam ao lado de uma mensagem de drogas atribuída a “La Barredora”, o braço armado do Cartel de Sinaloa, que, com este cartão verde, alertou o Cartel de Nova Geração de Jalisco (CJNG) e Los Chapulines para trabalharem naquele território.

Los restos humanos estaban acompañados de un narcomensaje del Cártel de Sinaloa (Foto: Twitter/@Calvarie_Locus)

Durante as primeiras horas, também foi relatado que um homem foi executado com uma arma de fogo enquanto caminhava na rua Porfirio Tejada, nas proximidades da comunidade Jala jardim, no município de Coquimatlán.

De acordo com os relatos do incidente, os autores estavam viajando a bordo de um veículo, que a vítima foi emparelhada para atirar em várias ocasiões até que ele o deixou morto no local. Imediatamente, os responsáveis escaparam da cena.

Algum tempo depois, outro sujeito foi executado na rua Guillermina Ahumada, na esquina com a Avenida Leonardo Bravo, estradas que ficam no bairro Josefa Ortiz de Domínguez, dentro da capital do estado.

Finalmente, um último ataque confirmado ocorreu na tarde da Quinta-feira Santa, quando foi gravada Paola Ruiz Ramírez, professora do Instituto Superior de Educação Normal de Colima (Isenco) e filha do falecido jornalista Jorge Alberto Ruiz Chávez, acompanhada por outras duas pessoas.

O pequeno grupo viajou de carro, por volta das 14:00 horas, na rua Zaragoza, no bairro Emiliano Zapata, perto do jardim da cidade, no município de Villa de Álvarez. Por causa da forma como foram executados, dois corpos foram deixados dentro do carro marrom Volkswagen Jetta, enquanto a outra vítima foi deixada deitada no jardim.

La violencia en Colima sigue imparable (Foto: Twitter/@DeIntelligencia)

Esses seis crimes foram somados aos quatro registrados na última quarta-feira, 13 de abril. O primeiro evento foi relatado à noite, na rua Sonora, no bairro Jardines del Sol, localizado na parte leste da capital.

Naquele lugar, uma menina de 13 anos e uma de 23 anos foram mortas enquanto andavam de moto. Reportagens da imprensa local indicaram que o menor e o homem foram atacados de outro veículo em movimento. O trágico acontecimento aconteceu muito próximo ao entroncamento com a Avenida República. Os corpos foram transferidos para o Serviço Médico Legal e a Procuradoria Geral do Estado de Colima iniciou as primeiras investigações.

O segundo crime ocorreu nas proximidades da área central de Colima, onde um homem foi morto por tiros. Relatos indicaram que o ataque ocorreu no bairro de La España, na rua Javier Mina, onde o homem teria sido baleado na cabeça por assassinos em uma motocicleta.

Finalmente, na comunidade de Jala, no município de Coquimatlán, um indivíduo de 40 anos foi morto a tiros. O ataque ocorreu na rua Porfirio Tejad a. A vítima foi pega por um grupo de homens armados e seu corpo estava deitado na rua.

