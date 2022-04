Vídeo: camponês acabou ferido e inconsciente após um confronto com a polícia Esmad em Putumayo

Uma ONG informou que na quinta-feira foram relatados confrontos entre camponeses e membros do Esquadrão Móvel Antimotim da Polícia Nacional (Esmad), em meio a esforços para erradicar as plantações de coca nas áreas rurais do município de San Miguel, em Putumayo, onde uma pessoa ficou ferida.

No evento na emissora virtual e regional, La Puya Radio, ele postou em sua página de fãs no Facebook um vídeo de mídia social mostrando como, após o confronto, um dos cidadãos fica inconsciente no chão e com um ferimento na cabeça. Isso mostra que o pessoal uniformizado dá primeiros socorros à pessoa lesada.

Na Rádio Caracol, o coordenador da Rede de Direitos Humanos Putumayo, Yuri Quintero, disse que o homem teve que ser levado às pressas para ser tratado em um hospital do departamento.

“Infelizmente, no contexto da alta presença de policiais, acompanhados por Esmad, pessoas da comunidade foram atacadas. O mais grave foi que um camponês sofreu um ferimento na cabeça, o que seria grave e, portanto, ele foi transferido para o município de Puerto Asís”, relatou Quintero.

Naquele rádio, eles consultaram a polícia departamental, mas indicaram que, por enquanto, não comentariam o que aconteceu no processo.

Este fato é conhecido em meio à polêmica sobre uma operação do exército no município de Puerto Leguizamo (Putumayo), onde morreram 11 pessoas que os militares dizem fazer parte de um dos dissidentes dos guerrilheiros extintos das FARC, mas que, segundo organizações defensoras dos direitos humanos e investigações jornalísticas foram civis que estavam em uma festa comunitária.

Nesse caso, o ministro da Defesa, Diego Molano, terá que comparecer ao Congresso da República depois que um grupo de congressistas da Aliança Verde, da Lista da Decência, do Partido dos Comuns e do Partido Liberal, entre outros, apresentou uma moção de censura na Câmara dos Deputados sobre os resultados de a operação.

O alto funcionário indicou que enfrentar tal controle político é um de seus deveres como funcionário público, e é por isso que: “Como Ministro da Defesa, sempre participaremos das sessões de controle político como deveríamos em nosso papel, com a certeza de que temos na Colômbia forças militares e uma força policial esse é o seu principal objetivo é lutar contra os inimigos do país para garantir a vida e a tranquilidade em qualquer canto do território.”





