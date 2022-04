Promotoria da Cidade do México investigará ataque de mulheres encapuzadas contra mulheres no centro histórico

A Procuradoria-Geral da Cidade do México (FGJCDMX) informou que abriu uma pasta de investigação sobre a possível prática dos crimes de roubo de transeuntes e danos à propriedade de uma mulher que viajava na rua República de Cuba na Prefeitura de Cuauhtémoc, no dia 13 de abril.

De acordo com o FGJ na capital do país, a parte lesada estava dentro de seu veículo quando teria sido atacada por um grupo de mulheres com o rosto coberto, que supostamente exigiram dinheiro em troca de desistir de seu caminho. No entanto, diante da recusa da vítima, os agressores começaram a danificar seu carro e supostamente despojaram seu celular.

Além disso, uma usuária do Twitter identificada como @_nnux, que supostamente é filha da vítima, disse que havia quatro mulheres encapuzadas que atacaram sua mãe “do lado de fora da casa Okupa”. A internauta indicou que a pessoa ferida teria sido despojada de seu celular depois que ela conseguiu escapar de seu veículo e tentou registrar os eventos.

La presunta hija de la agraviada compartió un video de los hechos (Foto: Twitter/@_nnux)

“Há muito tempo estou muito confuso sobre esses grupos radicais. Eu entendo a raiva, eu entendo querer pintar os nomes das vítimas por toda a cidade. Mas isso? Fechando ruas e atacando uma mulher assim porque ela não te dá dinheiro? ”, escreveu a suposta filha da mulher lesada nas redes sociais.

O Ministério Público acrescentou que, após os acontecimentos, a mulher foi até as proximidades da prefeitura de Benito Juárez para registrar uma queixa, razão pela qual pediu à Polícia de Investigação que procurasse testemunhas, além de coletar gravações públicas de vídeo e câmeras de particulares.

Por fim, o FGJCDMX solicitou a intervenção de pessoal da Coordenação Geral de Investigação Forense e Serviços Especializados, especialistas em mecânica, criminologia, fotografia e avaliação.

Así quedó el automóvil de la agraviada (Foto: Twitter/@_nnux)

“O #FGJCDMX reitera que uma de suas prioridades é tratar as vítimas com uma perspectiva de gênero, uma abordagem diferenciada e especializada, além de garantir uma nova forma de investigar crimes, com ênfase especial na justiça contra as mulheres”, disse o Ministério Público.

Vale ressaltar que a suposta filha da vítima compartilhou na rede social uma série de vídeos mostrando o momento da suposta agressão. No material audiovisual ouve-se que a mulher se identificou como professora na Universidade Metropolitana Autônoma (UAM), ao solicitar apoio dos transeuntes, que os ignoraram.

“Estamos pedindo que você saia. Isso não é nada, somos capazes de fazer mais, pegá-lo agora. Aqui as pessoas já sabem como é, você conhece a dinâmica”, foram as palavras de uma das mulheres encapuzadas, enquanto outras estavam batendo no carro da vítima.

Así quedó el automóvil de la agraviada (Foto: Twitter/@_nnux)

No entanto, depois que a suposta filha da parte lesada evidenciou os fatos, os internautas a criticaram por sua presença na marcha em 8 de março, no âmbito do Dia Internacional da Mulher. Diante disso, o usuário identificado como @_nnux garantiu que as mobilizações para o M8 “são uma poderosa ferramenta de pressão social sobre os governos”.

“Há grupos extremistas que estão usando a violência de maneiras que eu não concordo, eu discordaria mesmo que a vítima não fosse minha mãe”, disse a suposta filha da vítima.

Apesar das alegações, os internautas vieram em sua defesa argumentando que as alegações contra ele “não têm nada a ver com a causa” já que “a luta é para todos, é, portanto, superior às ações de alguns”.

