'Pepe' Soto e a reivindicação de Alianza Lima: “O clássico tem que ser o ponto de partida. Só vale a pena ganhar”

Alianza Lima jogará como visitante neste domingo, 17 de abril, contra o Universitario de Deportes no clássico do futebol peruano. A partida acontecerá como parte da 10ª data do Torneio de Abertura da Liga 1 de 2022 e será crucial para os interesses de ambas as equipes. Nesse sentido, José 'Pepe' Soto enfatizou que nesta partida deve ser o ponto de partida para os 'brancos' se recuperarem na classificação.

“Desde muito jovens, eles nos disseram: 'qualquer um, exceto o rival clássico' . Domingo tem que ser o ponto de partida e os jogadores sabem disso. Pela cabeça, eles sabem que é uma boa oportunidade para reverter toda essa situação ruim pela qual estão passando. Se você jogar um bom jogo e não ganhar, será mais do mesmo. Mas se você ganhar o jogo, jogando bem ou não, as pessoas vão agradecer”, disse o treinador em entrevista ao GOLPERÚ.

E o fato é que os 'íntimos' não estão passando pelo melhor momento da temporada, já que até agora no torneio, eles marcaram apenas 8 pontos e estão em décimo terceiro lugar. Em suma, eles ganharam 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Números totalmente diferentes dos que obtiveram no ano passado. Por esse motivo, eles devem estar sintonizados para ganhar o elenco de 'creme'.

Outro tema que o ex-jogador “íntimo” abordou foi a motivação que um jogador precisa para enfrentar esse tipo de encontro. “ Nesses tipos de partidas, acho que você não precisa de motivação porque precisa se motivar. O jogador que não está motivado para esse clássico não precisa jogá-lo. Todo mundo vê você, o treinador da seleção nacional. Olha que existem muitos emissários da Europa que vieram ver esse jogador e pegaram outro, acontece no clássico. Tudo pode acontecer no futebol, mas você tem que se matar”, disse.

De fato, essas partidas são muito disputadas e têm todos os condimentos para garantir que o show seja garantido. Nenhum time quer perder e é aí que o jogador de futebol mostra do que é mais feito. Cada um é uma história diferente, então, como parte do folclore do futebol, detalhes, piadas, apostas, travessuras estarão presentes, principalmente nos torcedores de ambas as equipes.

PERDA PARA COR COLO

Agora, como mencionado acima, a Alianza Lima não chega da melhor maneira, ainda mais, com o última derrota na Copa Libertadores contra o Colo Colo. “De acordo com o resultado, a sensação na Alianza Lima não é boa. A Copa Libertadores exige de você . Com Colo Colo, eles procuraram o jogo tarde demais. No ano passado, marcar o Alianza foi muito difícil. Eles marcaram um gol para você e de lá para abrir essa defesa 5 foi muito difícil. Mas agora há movimentos, que certamente os times do futebol peruano não fazem, e eles te dão espaço, quebram uma linha e marcam o gol. Colo Colo veio muito até ele no primeiro semestre”, analisou.

ORIGEM DA DESCIDA DA ALIANZA LIMA

Para encontrar a origem do problema desse declínio, Soto considerou que passa mais por um tópico do nível dos jogadores de futebol em geral, do que qualquer outro fator. Isso ocorre porque é quase a mesma equipe que saiu campeão em 2021. “ O problema é o nível dos jogadores porque o sistema é o mesmo. Acho que há uma ou duas mudanças em relação ao ano passado. Eles têm o mesmo técnico. Mas o Alianza é uma equipe que te obriga a dar mais, eu sei que os jogadores vão. Essas são situações que acontecem em um campus. Eles têm um ventilador que os acompanha e eu acho que isso vai tirá-los desse buraco”, disse.

Na verdade, o técnico Carlos Bustos acrescentou à sua equipe jogadores importantes como Christian Ramos, Pablo Lavandeira, Cristian Benavente. Também conta com Aldair Fuentes, Darlin Leiton e Jonathan Medina, que também compõem o time, mas com menos participação. Portanto, eles quase não mudaram nos onze iniciais, onde apenas os 3 primeiros se alternam constantemente nos onze iniciais.

