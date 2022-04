Patricia Armendáriz respondeu a Roberto Madrazo após críticas à Reforma Elétrica da AMLO

Está se aproximando o debate e a votação da Reforma da Eletricidade promovida pelo presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), situação que intensificou as discussões entre aqueles que apoiam e desaprovam esta emenda legislativa sobre energia.

Por esse motivo, o ex-candidato presidencial pelo Partido Revolucionário Institucional (PRI), Roberto Madrazo, usou seu Twitter conta criticar os supostos benefícios que essa proposta traria consigo, que teria como principal objetivo fortalecer a Comissão Federal de Eletricidade (CFE).

Segundo o ex-político, o que a Quarta Transformação (Q4) pretende realizar é ampliar a capacidade do CFE em 20%, situação que não poderia ser sustentável, já que isso significaria um aumento nas tarifas finais para os consumidores.

Por esse motivo, ele garantiu que esta situação não é “soberania energética”, como argumentou López Obrador, por isso exortou as pessoas a não serem enganadas pelos membros e apoiadores do Movimento Nacional de Regeneração (Morena).

“Forçar a participação de #CFE 20% acima de sua capacidade de geração atual aumentaria os preços da eletricidade; somente através de subsídios poderíamos reduzir o preço que pagamos. Isso não é soberania energética, é escravidão energética. Não se deixe enganar pelo #Morena”, escreveu Madrazo nas redes sociais.

La diputada de Morena protagonizó una discusión con Roberto Madrazo (Foto: Twitter)

Diante dessas declarações, a deputada do partido da cereja, Patrícia Armendáriz, saiu em defesa da Reforma Elétrica e explicou algumas questões à ex-integrante do PRI.

A empresária explicou ainda que o CFE tem todas as possibilidades de atender a tal demanda, por isso lembrou a ocasião em que o norte do país, durante o inverno de 2020, ficou sem o fornecimento de gás natural por particulares, situação controlada pela Comissão Federal.

“O @CFEmx tem a capacidade de atender a 100% da demanda, como demonstramos no dia em que a tragédia ficou sem gás natural no inverno, todos os privados saíram e conseguimos abastecer todo o mercado @RobertoMadrazo_. Saudações”, reiterou o ex-participante do programa Shark Tank.

Os usuários dessa rede social não puderam comentar a mensagem de Armendáriz, porque desde sua publicação desativou a opção de resposta para o público em geral, apenas algumas pessoas podem fazê-lo, embora em mais de 12 horas desde sua publicação, ninguém tenha tomado tal ação.

Ante los reclamos del ex priista, la empresaria aseguró que la Reforma Eléctrica de AMLO sí beneficiará a las personas (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO) Andrea Murcia

Esse não foi o único tweet relacionado à Reforma da Eletricidade que ele fez em 14 de abril, porque logo no início desenvolveu um pequeno fio com o qual pedia congruência entre os deputados ao votar, já que, segundo ele, seriam contra a pátria se não apoiassem essa proposta.

“Quanto mais eu rever o #ReformaElectricaVa, mais tenho certeza da necessidade de congruência que todos os @s l @s compañer @s vice @s terão que votar a favor de seus representantes votarem a favor da reforma. Não há como dizer que votam no país e votam contra”, começou o legislador morenista.

Ele também afirmou que a “rede de despachos e contratos” faria com que o CFE perdesse milhões de pesos que poderiam ser usados para reduzir tarifas ou investir em energia limpa.

Posteriormente, ele pediu a todos os seus colegas da Câmara dos Deputados que estudassem o regime atual e a proposta de Reforma Elétrica para perceber que isso realmente beneficiaria todos os mexicanos.

“A reforma é para favorecer todos os mexicanos. Aqui estou para explicar por que a questão é complexa, mas necessária para entender por causa de nossa responsabilidade de votar no México e não a favor de algumas empresas que algumas nem sequer são mexicanas”, disse Patricia Armendáriz.

