Páscoa 2022: quais peixes são recomendados para consumir para reduzir o impacto ambiental

MEX8550. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 30/03/2021.- Una mujer trabaja hoy en el nuevo mercado La Viga, en Ciudad de México (México). El mercado de pescado y marisco más grande de América Latina, La Viga de la Ciudad de México, recibe estos días una nueva ola de clientes en Cuaresma buscando las mejores ofertas mientras esquivan la covid con las nuevas medidas sanitarias implementadas por el recinto. EFE/ Carlos Ramírez

A Comissão Nacional para o Conhecimento e Uso da Biodiversidade (Conabio) publicou uma lista de 28 peixes e frutos do mar cuja pesca é certificada como sustentável. A certificação de sustentabilidade é baseada na avaliação da população-alvo marinha e da saúde do ecossistema.

As espécies certificadas estão presentes principalmente no Pacífico Norte e Sul, no Golfo do México e no Caribe. A pesca de treze deles, mais da metade, não está fechada, portanto, seu consumo não afeta sua sobrevivência na natureza.

Entre las especies que se pescan de forma sustentable están algunos tipos de huachinango, atún, robalo y sardina. FOTO: Archivo WEB.

Entre as espécies de peixes que são pescadas de forma sustentável estão algumas comuns, como o huachinango do Pacífico, atum albacora, robalo e diferentes tipos de sardinhas, como guará azul e Monterrey. Na lista também estão a cabra listrada, a pipa listrada, o carapau da baja, bem como o cherna americano e o negrillo.

Quanto aos frutos do mar, é aconselhável consumir o caranguejo azul e verde, a amêijoa vermelha e o chocolate, a lagosta californiana, o calo de machado, o polvo de rocha do Atlântico, a lula gigante, bem como o camarão branco, azul e marrom.

As autoridades acrescentam que, além de peixes e frutos do mar certificados, os consumidores podem comer com confiança os produtos incluídos na categoria Recomendado, porque eles têm uma pontuação inferior a 5. As categorias podem ser consultadas no semáforo da Conabio, que resume categorias de risco, fechamentos, tipos de captura, pegada ecológica e status populacional.

La Conabio recomienda consumir productos locales durante la cuaresma, para reducir el impacto medioambiental. FOTO: MIREYA NOVO /CUARTOSCURO.COM Mireya Novo | Mireya Novo

Nos semáforos você também pode verificar onde cada espécie é capturada, pois a origem do produto é um fator que deve ser levado em consideração na hora de escolher quais frutos do mar comer. A comissão recomenda o consumo de espécies capturadas localmente porque sua pegada ecológica é menor do que a dos produtos importados, portanto, tem um impacto negativo menor no meio ambiente.

Consumir produtos provenientes do exterior é menos recomendado devido ao nível de poluição causado por sua transferência. Para chegar aos centros de distribuição, eles passam por processos poluentes, como refrigeração, embalagem e transporte.

Algunos factores a tomar en cuenta para tener un consumo responsable son el estado de las poblaciones, tipo de captura y lista de especies en riesgo. Foto: Archivo WEB.

Outros critérios a ter em conta para o consumo responsável de espécies marinhas são o status das populações e o tipo de captura. É aconselhável comprar peixes e moluscos de uma população com potencial de desenvolvimento, onde exista a possibilidade de aumentar as capturas de forma preventiva e controlada ou de uma área com o uso máximo permitido, em que a pesca é ótima, mas não é mais possível aumentar o pegar sem gerar superexploração

Em relação ao modo de captura, o mais respeitoso do ecossistema é o seletivo, no qual apenas as espécies-alvo são capturadas. Enquanto o mais invasivo é não seletivo, no qual são capturadas diferentes espécies e tamanhos que não são o alvo, eles podem prejudicar animais como golfinhos, tartarugas e pássaros.

Vale ressaltar que existem mais de 650 espécies de peixes e mariscos comerciais no país. No entanto, práticas ilegais, como a pesca de espécies ameaçadas de extinção ou durante a estação fechada, ainda estão ocorrendo. Recentemente, o México e os EUA assinaram acordos para combater a pesca ilegal e proteger os ecossistemas marinhos. Isso é derivado da necessidade de proteger os ecossistemas marinhos que estão ameaçados pela pesca ilegal e pela poluição do plástico.

