O “Plano A” de Putin na Ucrânia falhou: qual é o seu verdadeiro “Plano B”?

Cerca de 40 dias de abuso, estupro, execuções, tortura e bombardeios indiscriminados passaram na área ao redor de Kiev para que grande parte do mundo soubesse do que se tratava a invasão ordenada por Vladimir Putin em 24 de fevereiro. Dois dias depois de reconhecer as regiões de Lugansk e Donetsk como repúblicas independentes, o ditador de Moscou lançou uma ofensiva brutal que não fazia distinção entre civis e alvos militares.

Seu “Plano A” era conquistar a capital ucraniana imediatamente, assassinar Volodymyr Zelensky e parte de seu gabinete, mudar o governo para um que respondesse a ele marcialmente e passar a controlá-lo do Kremlin, assim como faz com a vizinha Bielo-Rússia. No entanto, a ferocidade e a inteligência das tropas ucranianas e a determinação de seu povo repeliram o ataque a grande parte da nação e causaram a retirada das forças russas no norte e no centro do território.

Putin então teve que bolar um “Plano B”... que não estava em seus planos.

Isso consistiu em concentrar suas forças no leste do país, onde forças pró-russas atacam os governos do Donbass. Putin conseguiria estender suas próprias fronteiras e manter o tesouro escondido sob a terra naquela rica região: seus recursos naturais. Mas não é só isso que ele quer.

De acordo com uma análise escrita por Fareed Zakaria, colunista do The Washington Post, o verdadeiro “Plano B” de Moscou está no sul. Se atingir seu objetivo, “a Rússia terá transformado a Ucrânia em um estado economicamente paralisado , sem litoral e ameaçado por três lados pelo poder militar russo, sempre vulnerável a outra incursão de Moscou”.

Para Zakaria, a chave está em Odessa e no sul do país. Segundo o autor, há duas guerras travadas na Ucrânia: uma no norte e no leste e outra no sul, de frente para o mar. Nisso, Moscou está alcançando melhores resultados e é onde tem mostrado mais eficiência. “Mariupol está agora cercado e invadido por tropas russas, e as forças ucranianas presas lá não podem ser reabastecidas”, diz o colunista. Ele continua: “O acesso da Ucrânia ao Mar de Azov foi bloqueado e as forças russas têm um corredor terrestre contíguo da Crimeia ao interior do Donbass. Eles também estão tentando se mudar para o oeste, de Kherson para Odessa.”

“ Odessa é o prêmio. Como o principal porto a partir do qual a Ucrânia negocia com o mundo, é a cidade economicamente mais importante para a Ucrânia. Se Odessa caísse, a Ucrânia ficaria praticamente sem litoral, e o Mar Negro se tornaria um lago russo, o que certamente tentaria Moscou a estender seu poder militar à Moldávia, que tem sua própria região dividida com muitos falantes de russo (Transnístria)”, diz Zakaria com lógica absoluta. “ Não precisa acontecer ”, avisa.

Para que a marinha russa não tenha sucesso, propõe que a OTAN realize um embargo ao Mar Negro, assim como fez na crise dos Balcãs na década de 1990. “O almirante aposentado James Stavridis, ex-comandante supremo aliado da OTAN, apoia as medidas tomadas pelo governo Biden, mas pede uma resposta mais agressiva do Ocidente em todas as frentes. Dê à Ucrânia caças e sistemas de defesa aérea, tuitou, e ajude-o com ataques cibernéticos e dê-lhe mísseis anti-navio para 'afundar navios russos no [] Mar Negro'”.

Finalmente, aconselhou aumentar drasticamente a ajuda e evitar que a Rússia continuasse a recolher milhares de milhões de dólares pelo gás que fornece à Europa. “Os Estados Unidos gastaram cerca de US $16 bilhões em ajuda à Ucrânia desde a invasão. Enquanto isso, espera-se que o mundo pague à Rússia $320 bilhões este ano por sua energia. As sanções econômicas não forçarão Putin a acabar com a guerra enquanto essa brecha existir. A única pressão que forçará a Rússia a sentar-se à mesa de negociações é a derrota militar, no sul. O Plano A de Putin falhou, mas não podemos deixar seu Plano B ter sucesso.”

